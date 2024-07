El adiós a John F. Kennedy Jr. y su esposa Carolyn Bessette hace 25 veranos

Hoy, hace 25 veranos, John F. Kennedy Jr., su esposa Carolyn Bessette Kennedy y su hermana Lauren Bessette, despegaron en una noche húmeda, ventosa y brumosa en un avión Piper 32 Saratoga de un solo motor desde Caldwell, Nueva Jersey, rumbo al aeropuerto de Martha’s Vineyard, pero nunca llegaron. El accidente aéreo que terminó con la vida de la pareja considerada ‘realeza estadounidense’ ocurrió un 16 de julio de 1999; al caer esa noche, el niño que rompió el corazón del mundo en su tercer cumpleaños cuando saludó solemnemente el ataúd de su padre en 1963, se presumía muerto.

¿Quién fue Carolyn Bessette?

Nacida en White Plains, Nueva York, Bessette creció en Connecticut con dos hermanas gemelas mayores que ella, Lisa y Lauren. Estudió sociología en la Universidad de Boston y luego en distintos rubros para Calvin Klein —pasó de ser vendedora en el Chestnut Hill Mall de Newton, Massachusetts, a convertirse en directora de publicidad de la tienda insignia de la compañía en Manhattan—, lo que le valió ser reconocida como una it girl.

Carolyn creció a todo lo contrario de lo que sería su futuro esposo, parte de la dinastía Kennedy. Ella, de padres divorciados cuando era pequeña, su madre (una profesora sustituta) se casó por segunda vez con un cirujano ortopédico. Chica de mucha fiesta que le dio a sus padres la inquietud de no tomarse seriamente los estudios, también intentó por un breve tiempo ser modelo.

El adiós de John F. Kennedy Jr. y su esposa Carolyn Bessette hace 25 veranos getty images

¿Cómo se conocieron Carolyn Bessette y John F. Kennedy Jr.?

Bessette conoció a Kennedy en 1991 o 1992, mientras él salía con la actriz Daryl Hannah. El libro JFK Jr.: An Intimate Oral Biography de RoseMarie Terenzio y Liz McNeils tiene múltiples revelaciones de cómo se disparó el amor entre ellos dos: Kennedy sí la conoció de Calvin Klein, "él le pidió su número y salieron varias veces”, menciona el libro. El amigo de Kennedy Jr., Sasha Chermayeff, añadió que "[ella] era el tipo de mujer a la que se sentía atraído, ella era el tipo de John”.

Pasaron un par de años hasta que en 1994 hicieron su relación más exclusiva —a pesar de que habían fotografiado a Kennedy de la mano de Daryl y él tuvo que explicarle a Carolyn que su ex no quería llegar sola a una premiere de cine—. Reconectaron tras la muerte de Jackie Kennedy, “creo que él estaba decepcionado de que Carolyn nunca llegara a conocer a su madre”.

La boda de Bessette y Kennedy

Sin una sola cámara de paparazzi y desde una minúscula capilla de madera, Carolyn y John se casaron el 21 de septiembre de 1969 en una isla remota. La novia eligió un vestido del entonces poco conocido diseñador Narciso Rodriguez en crepé de seda y color perla.

En el libro American Legacy: The Story of John and Caroline Kennedy de David Heymann expondrían lo difícil que fue el acoso mediático. A lo que John les replicaría: “casarse en sí ya es un gran ajuste para nosotros, pero para una ciudadana privada como Carolyn, mucho más. Les pido que le den toda la privacidad y espacio que puedan”.

¿Qué les pasó a John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette en el accidente aéreo?

Para 1999, el matrimonio Bessette-Kennedy sufría escrutinio por parte de los medios, alegando planes de divorcio entre ellos y el abuso de cocaína de Carolyn por ‘no soportar la presión mediática’. Es cierto que la pareja no se encontraba en un momento dorado, pero los rumores se desmentían a pesar de que, efectivamente, la joven treintañera se sentía abrumada ante la tensión del público y los tabloides.

En el verano de aquel año, después de buscar a un consejero matrimonial, la vida daría un cambio inesperado.

JFK Jr. iba a pilotear su nuevo avión Piper Saratoga de un solo motor desde Nueva Jersey hasta Martha’s Vineyard, Massachusetts. John apenas se había quitado la férula de su tobillo lastimado y no consiguió que su piloto maestro le acompañara a volar esa noche —aunque tenía la licencia para volar, no contaba con gran experiencia y las condiciones meteorológicas no eran favorables. Con Carolyn y su hermana Laura como pasajeras, iniciaron el viaje en medio de aquella nublosa noche.

El avión se estrelló en el océano Atlántico frente a la costa de Martha’s Vineyard. Los buzos de la marina recuperaron los cuerpos de John, Carolyn y Lauren, todos estaban atados con sus cinturones de seguridad en los restos del avión, con Kennedy todavía en la cabina. Los ciudadanos entonces lloraron la pérdida del heredero de una de las familias más admiradas del país, con una tristeza conmovedora dada la inusual cadena de tragedias en esta dinastía.