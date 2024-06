La coronación de Ana Bolena hace 491 años, una consorte que vivió las desdichas de Enrique VIII

Ana Bolena salió de la Torre de Londres en la tarde del 31 de mayo de 1533, lista para ser coronada al día siguiente, el 1 de junio. La segunda esposa de Enrique VIII sería la primera consorte en sostener la Corona de San Eduardo, que anteriormente sólo se usaba para hombres. La historiadora Alice Hunt sugiere que esto se hizo porque el embarazo de Ana era visible en ese momento y pensaban que el bebé sería varón —situación que poco después pertenecía a la lista de sus desdichas. A poco de cumplir los 500 años de esta afamada coronación, exploramos un poco más de este lado en la vida de Ana Bolena.

Así fue la coronación de Ana Bolena

Su cabello estaba suelto, llevaba una circlet de oro y gemas, y tuvo que hacer algunas paradas para descansar; a punto de ingresar a lo que consideran algunos historiadores como el evento más grande que la recepción que recibió el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, en 1521. En el libro The life and death of Anne Boleyn, el autor Eric Ives describió la apariencia y el atuendo de Ana:

“Ana estaba vestida en blanco vaporoso, con una corona de oro. La silla de montar era de satén blanco, con tela dorada por dentro y por fuera, y sus dos caballos estaban vestidos hasta el suelo con damasco blanco. En un hermoso contraste estaba el cabello oscuro de la reina, fluyendo suelto hasta su cintura. Sobre ella había un dosel de tela dorada sostenido por los barones de los Cinco Puertos. Luego venía su propio caballo, también vestido de blanco. Doce damas vestidas de terciopelo carmesí iban detrás.” eric ives

Con la túnica sostenida por los obispos de Londres y Winchester, y la cola del vestido por la Duquesa Viuda de Norfolk, Ana se postró frente al altar (una tarea difícil para una mujer en avanzado estado de embarazo), se levantó, y luego fue ungida y coronada Reina de Inglaterra por el arzobispo Cranmer con la Corona de San Eduardo. Le entregaron la vara y el cetro, recordando antes que de inicio Ana iba con “ropas de coronación de terciopelo púrpura, adornadas con armiño, con la corona de oro en la cabeza que había llevado el día anterior” (Ives, 2004).

Retrato grabado a mano y coloreado de la reina consorte Ana Bolena (1507 - 1536), a principios del siglo XVI. Ana fue la segunda esposa del rey Enrique VIII y la madre de la reina Isabel I. Fue condenada por traición y adulterio y luego decapitada. El grabado está basado en una pintura disputada de Hans Holbein el Joven. getty images

¿Cuántos hijos perdió Ana Bolena?

Ana Bolena tuvo dos embarazos que terminaron en abortos espontáneos y un bebé que nació muerto. En 1534, Ana sufrió un aborto espontáneo poco después de quedar embarazada. Al año siguiente ocurrió lo mismo, y estaba más avanzada en el embarazo. En 1536 dio a luz a un bebé varón que nació muerto, un golpe terrible para ella ya que Enrique VIII estaba desesperado por un heredero varón —en 1533 había nacido su primera y única hija, Isabel (después Isabel I).

¿Qué hizo Ana Bolena para ser ejecutada?

La reina de los “mil días” que vio su final acercarse al saber que Enrique VIII la había mandado a ser ejecutada. Su muerte marcó el final de su breve reinado como reina de Inglaterra y allanó el camino para el matrimonio de Enrique VIII con Jane Seymour.

Ejecutada el 19 de mayo de 1536 bajo acusaciones de adulterio, incesto y traición, todavía hay consenso entre historiadores de que estas acusaciones fueron inventadas por Enrique VIII para justificar su muerte y deshacerse de ella. Las razones serían complejas, pero algunas de las más importantes incluyen: su incapacidad para darle un hijo varón, que el pueblo la considerara una ‘usurpadora’ del lugar de Catalina de Aragón o que fuese simpatizante de la Reforma Protestante, que estaba en contra de la Iglesia Católica. También se hablaba de encuentros con otros hombres que no tuvieron justificación porque Ana nunca estuvo presente en los días que los testimonios afirmaban que se dieron los casos.

Permanecerá para la historia, también, que Ana Bolena fue la primera reina renacentista de Inglaterra en ver una ceremonia de coronación que siguió la tradición al pie de la letra.