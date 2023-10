5 royals que se disputan el título por ser la mejor vestida de todas

Aunque es raro ver a las mujeres de la realeza en algún Fashion Week —excepto por los royals que han desfilado en las pasarelas: de Carlota Casiraghi a Nikolai de Dinamarca—, eso no significa que no estén al tanto de las tendencias. Pero más allá de lo que sucedió en la pasarela, cada una de estas figuras cuenta con su propio estilista (o varios), que de acuerdo a las reglas de cada casa real hacen de su guardarropa una pieza clave para la imagen y reputación de su respectiva Firma. Quizá haya una guerra-no-oficial entre las mujeres de la monarquía por saber quién es la mejor vestida, pero el público ha tenido a sus favoritas: desde el estilismo relajado y sofisticado de Kate Middleton, pasando por las extravagancias de Máxima de Holanda y las estructuradas prendas internacionales y made in Spain de Letizia. ¿Quién crees que se llevaría el título por la mejor vestida de todas?

Rania de Jordania: Givenchy, Valentino, Elie Saab

Rania (53) es la royal con el estilo de mayor evolución. La reina de Jordania no es extraña a casas de lujo, pero también es vocera de las prendas hechas por mujeres jordanas —siempre acude a estas prendas para ocasiones ceremoniales. La reina Rania se viste con una elegancia innata y a menudo da la bienvenida al color, telas fluidas e estampados en su guardarropa; eso sí, con modificaciones en varias prendas para hacerlas más conservadoras a la religión.

Kate Middleton: Catherine Walker, Alexander McQueen, Emilia Wickstead

Referencia diplomática de la moda, la princesa de Gales también ha tenido una interesante evolución en su guardarropa, especialmente en cuanto al paso de mezcla de colores a lo monocromático. Kate usa seguido firmas inglesas y hasta hace honor a su fallecida suegra, la princesa Diana, usando su marca predilecta (Catherine Walker). En 2019, se supo que Virginia Chadwyck-Healey, ex editora de British Vogue y fundadora de la agencia de consultoría VCH Style, fue su estilista y ayudó a transformar su look.

Reina Letizia: Carolina Herrera, Massimo Dutti, Adolfo Domínguez

Entre su elección por las firmas made in Spain, Letizia ha sido reconocida por usar con frecuencia marcas low cost (Zara, Mango, Sfera y más), mismas que cuando dan el visto bueno de la monarca desaparecen del escaparate. Elecciones de moda que influyó a sus dos hijas, Leonor y Sofía. De hecho el fenómeno se ha vuelto en un catalogado “efecto Letizia”, que como respondió el CEO de una marca ante un reportaje, “sí es cierto que cuando una famosa saca alguna prenda nuestra crecen las visitas, pero con la reina Letizia la repercusión es exponencial”.

Máxima de Holanda: Viktor & Rolf, Natan, Jenny Packham

Máxima es quizá la royal con el guardarropa más extravagante. La reina de Holanda no teme demostrar su gusto por los colores y patrones llamativos, mismos que ha estilizado en vestidos, pantalones acampanados o blusas de mucho vuelo. El concepto de “los 50 son los nuevos 20" parece adecuado para ella, ya que a pesar de alcanzar esa edad emblemática (ahora tiene 52), todavía a menudo imprime a sus atuendos un sentido de jovialidad.

Charlene de Mónaco: Louis Vuitton, Armani, Akris

En los últimos años, Charlene ha dejado poca huella en cuanto a apariciones públicas debido a una infección dental que la mantuvo lejos de Mónaco, pero cuando asiste a los eventos, devora (como dicen los jóvenes). Tristemente ya no podemos verla en Instagram porque cerró su cuenta, pero con el tiempo la hemos visto llevar los looks más modernos tanto en ropa como en cabello —imposible olvidar cuando se hizo un pixie medio rapado—. La dueña de Chic Happens, Claire Robinson, habló con Express y confirmó, “la princesa Charlene tiene un sentido de estilo tan hermoso e individual, de un estilo elegante pero vanguardista. [...] Siempre es elegante y sexy, lo cual es difícil de lograr en equilibrio. A menudo elige vestidos que dejan los hombros al descubierto, vestidos ceñidos al cuerpo y siempre mantiene una vibra vanguardista de princesa con su característico corte de pelo pixie rubio”.