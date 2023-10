Royals que han desfilado en las pasarelas: de Carlota Casiraghi a Nikolai de Dinamarca

El mundo del modelaje no está tan limitado al de la realeza, por eso hay varias royals que han sido modelos —y quizá no lo sabías. Esto, claramente, sucede más a nivel de quienes no son herederos o futuros reyes/reinas, ya que la imagen pública de estas figuras debería ser más diplomática. Es por eso que vemos a muchos rostros juveniles como el príncipe Nikolai de Dinamarca o las primas de la princesa Leonor (Victoria Federica, por ejemplo); para la generación millennial está la icónica Carlota Casiraghi, y poco a poco va evolucionando el mundo de la moda con el de las royals.

Royals que han sido modelos

Aquí tienes algunos ejemplos de miembros de familias reales que han incursionado en el mundo del modelaje, mostrando su sentido del estilo y contribuyendo a la industria de la moda.

1. Carlota Casiraghi (37)

La segunda hija de Carolina de Mónaco y Stefano Casiraghi, ocupa el undécimo lugar en la línea de sucesión al trono de Mónaco. Casiraghi comenzó a modelar en 2009, cuando apareció en una campaña para Yves Saint Laurent. Desde entonces, ha trabajado como modelo para otras grandes marcas como Gucci y Montblanc, y en 2020, se convirtió en embajadora de Chanel.

2. Nikolai de Dinamarca (24)

Nikolai es un modelo afiliado a Elite Model World en París. Es el hijo mayor del príncipe Joaquín de Dinamarca y la condesa Alexandra de Frederiksborg; ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión al trono danés. El príncipe inició su carrera como modelo en 2018, cuando desfiló para Burberry en la Semana de la Moda de Londres. Desde entonces ha trabajado como modelo para otras grandes marcas como Dior, Calvin Klein y Hugo Boss —y se convirtió en embajador de la marca Dior Men. Además de su carrera como modelo, es estudiante en la Copenhagen Business School.

3. Olympia de Grecia (27)

Es la hija mayor y única hija de Pavlos, príncipe heredero de Grecia, y su esposa, Marie-Chantal Miller. Maria-Olympia comenzó su carrera como modelo en 2015, cuando participó en una campaña para Michael Kors, y desde entonces, ha trabajado como modelo para otras grandes marcas como Dolce & Gabbana, Tory Burch y Ralph Lauren, y en 2019 fue nombrada imagen de la colección de primavera/verano de Pretty Ballerinas.

4. Lady Kitty Spencer (32)

Kitty Spencer es la hija mayor de Charles Spencer, 9º conde de Spencer, y sobrina de la princesa Diana; también es la prima hermana del príncipe William y el príncipe Harry. Lady Kitty comenzó su carrera como modelo en 2015, cuando apareció en la edición de diciembre de la revista Tatler. Desde entonces, ha trabajado como modelo para importantes marcas como Dolce & Gabbana, Bulgari y Chanel, siendo embajadora global de Dolce & Gabbana —por eso para su boda usó tres modelos de la firma italiana.

5. Lady Amelia Windsor (31)

Como hija de un conde (George Windsor), tiene la libertad de conservar el título de Lady; actualmente, se encuentra en el puesto 43 en la línea de sucesión al trono británico, a partir de mayo de 2023. Lady Amelia inició su carrera como modelo en 2017, cuando desfiló para Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda de Milán, desde entonces ha trabajado como modelo para otras marcas como Chanel, Azzedine Alaïa y Bvlgari, y en octubre de 2018 se convirtió en la imagen de la marca de maquillaje británica Illamasqua.

6. Victoria Federica (23)

La hija de la infanta Elena de España y Jaime de Marichalar, es la séptima nieta del rey Juan Carlos I y la reina Sofía de España. Victoria Federica no es una modelo, pero ha aparecido en revistas de moda y ha posado para marcas como H&M y Chanel. Victoria Federica es una figura popular en las redes sociales, donde tiene más de 250,000 seguidores en Instagram, y a menudo utiliza su plataforma para promocionar sus marcas favoritas y para compartir sus opiniones sobre moda y belleza.