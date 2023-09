5 sérums con vitamina C para rejuvenecer tu piel

Se trata de un ingrediente esencial para conseguir que tu piel siga manteniendo su luminosidad natural, además ayuda a combatir las posibles manchas y atenúa las primeras líneas de expresión. La vitamina C es elemental al momento de querer mantener la vitalidad del rostro conforme pasa el tiempo, y una de las formas en que puede emplearse es a través del suero. Lee aquí: Estas son las mejores cremas para el contorno de ojos (guía 2023).

¿Qué beneficios tiene el suero de vitamina C?

En el cuidado de la piel, el suero de vitamina C es valorado por sus numerosos beneficios. Ayuda a neutralizar los radicales libres causados por factores estresantes ambientales como los rayos UV y la contaminación —esto puede reducir el estrés oxidativo en la piel, potencialmente ralentizando el proceso de envejecimiento; desvanece las manchas oscuras y la hiperpigmentación, dando a la piel un tono más uniforme; y, al promover la síntesis de colágeno, la vitamina C ayuda a mantener la integridad estructural de la piel, lo que resulta en una piel más firme y de aspecto más joven. Además tiene propiedades antiinflamatorias, lo que puede ser beneficioso para personas con piel sensible o propensa a enrojecimientos.

¿Qué es mejor el ácido hialurónico o la vitamina C?

La elección entre ácido hialurónico y vitamina C depende de tus objetivos de cuidado de la piel, ya que cumplen diferentes funciones. El HA (Ácido Hialurónico) es un agente hidratante que ayuda a retener la humedad en la piel, proporciona hidratación intensa, rellena la piel y puede ayudar a reducir la apariencia de líneas finas y arrugas. Ideal para personas con piel seca o deshidratada.

La vitamina C es un potente antioxidante que ayuda a proteger la piel contra los radicales libres. Ilumina la piel, desvanece manchas oscuras, estimula la producción de colágeno y brinda beneficios antienvejecimiento. Ideal para personas que deseen abordar problemas como la hiperpigmentación, el tono desigual de la piel y que quieran proteger su piel contra daños ambientales.

¿Qué sueros con vitamina C usar?

• Drunk Elephant C-Firma Day Serum: contiene una potente mezcla de antioxidantes, incluyendo vitamina C, ácido ferúlico y extracto de fermento de calabaza y de granada.

• Paula’s Choice C15 Super Booster: este suero contiene un 15% de vitamina C junto con vitamina E y ácido ferúlico.

• The Ordinary Ascorbic Acid 8% + Alpha Arbutin 2%: esta opción asequible combina vitamina C con alfa arbutina, dirigida tanto a la iluminación de la piel como a la hiperpigmentación.

• Mad Hippie Vitamin C Serum: combina vitamina C con vitamina E, ácido ferúlico y ácido hialurónico para un efecto hidratante y aclarante.

• Ole Henriksen Truth Serum: conocido por su estimulante aroma a cítricos, este suero combina vitamina C con ingredientes que estimulan el colágeno.