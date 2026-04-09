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Stefano Gabbana renuncia a la presidencia de Dolce & Gabbana

La salida del diseñador ocurre en un momento clave para la firma italiana, que enfrenta negociaciones financieras y posibles ajustes en su estructura accionaria

Abril 09, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dolce & Gabbana - Runway - Spring/Summer 2026 Milan Fashion Week

Stefano Gabbana renuncia a la presidencia de Dolce & Gabbana

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

La decisión de Stefano Gabbana de dejar la presidencia de Dolce & Gabbana no solo implica un cambio de cargo, sino un movimiento estratégico en un momento particularmente delicado para la compañía. Aunque la renuncia se formalizó desde diciembre, su difusión reciente revela un contexto más amplio en el que convergen decisiones financieras, reconfiguración interna y presión externa sobre el sector del lujo.

El diseñador, de 63 años, cofundó la firma en 1985 junto a Domenico Dolce, construyendo una de las casas más reconocibles por su estética de raíz mediterránea, sin embargo, el presente de la marca exige otro tipo de enfoque. Stefano Gabbana no se aleja del todo: mantiene una participación cercana al 40%, pero actualmente analiza distintas alternativas sobre ese porcentaje, justo antes de una nueva ronda de negociaciones con acreedores bancarios.

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La presidencia quedó en manos de Alfonso Dolce, hermano de Domenico Dolce y figura clave en la gestión operativa de la empresa. Este relevo no es menor. Marca una división más clara entre la dirección creativa y la administración corporativa, en un momento donde la estabilidad financiera se vuelve prioritaria.
El contexto no es sencillo. La industria del lujo atraviesa una desaceleración global que ha impactado directamente en los resultados de varias casas italianas, y Dolce & Gabbana no es la excepción. A esto se suma un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas que han añadido incertidumbre a los mercados. En este escenario, la firma se encuentra negociando una refinanciación de deuda relevante, con la posibilidad de requerir nuevas inyecciones de capital para sostener su expansión.

Entre las opciones que se barajan internamente figuran la venta de activos inmobiliarios y ajustes en acuerdos de licencias, estrategias que permitirían generar liquidez sin comprometer del todo la independencia de la marca. Aun así, el hecho de que Stefano Gabbana esté considerando movimientos sobre su participación abre la puerta a cambios más profundos en la estructura de propiedad.

La posible incorporación de perfiles ejecutivos externos también refuerza esta idea de transición. La casa, que históricamente ha operado bajo un modelo cerrado y controlado por sus fundadores, comienza a alinearse con dinámicas más comunes en el sector: profesionalización de la gestión, apertura a capital y redefinición de liderazgos.

Dolce & Gabbana sigue siendo una firma con identidad sólida, pero el momento actual la obliga a replantear cómo se sostiene en un entorno menos predecible. La salida de Stefano Gabbana de la presidencia no marca un final, sino una fase donde las decisiones empresariales pesan tanto como las creativas.

Domenico Dolce dolce and gabbana Stefano Gabbana
Eurídice Aiymet Garavito García
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