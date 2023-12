Las películas del 2023 con el mejor vestuario

Ya te trajimos el Top 20 de las mejores pasarelas en 2023 según Harper’s Bazaar en Español, pero ahora es momento de develar lo mejor en vestuario a lo largo del año. Además de la abundancia del rosa gracias a Barbie, tuvimos otros looks mágicos con la llegada de La Sirenita y Wonka, así como recreaciones de época con Oppenheimer y mucha cultura con Killers of the Flower Moon. Esto y más nos inspiró en 2023 con el vestuario.

El mejor vestuario de cine en 2023

Sin importar el género o periodo, el vestuario de estas películas nos transportaron a un mundo diferente dentro y fuera de la pantalla —y sí, algunos se volvieron imprescindibles disfraces de Halloween.

‘Barbie': diseño de vestuario por Jacqueline Durran

Barbie lució Chanel, y nos encanta. Cinco diseños imaginados por Virginie Viard fueron vistos en pantalla, junto con bolsos acolchados —incluido uno en forma de corazón—, y accesorios (gafas de la colección COCO NEIGE, brazaletes holográficos y joyería, sombreros de Maison Michel) proporcionados por la Casa. Jacqueline Durran, diseñadora de vestuario ganadora del Oscar y amiga de la firma, recibió una selección de trajes en varios tonos de rosa de las colecciones Ready-to-Wear, COCO BEACH y COCO NEIGE imaginadas por Virginie Viard. Las cinco siluetas destacadas: tres trajes, un traje de esquí y un vestido, fueron elegidas para resaltar el personaje de Barbie mientras avanza en su viaje en la película.

‘Killers of the Flower Moon': diseño de vestuario por Jacqueline West

Ambientada en la década de 1920 en Oklahoma, la película narra la historia de la Nación Osage y la riqueza petrolera que llevó tanto prosperidad como peligro a su comunidad. West obtuvo casi 500 mantas Pendleton tejidas auténticas para la película, colaborando con Pendleton Woolen Mills para reproducir diseños y patrones de la época. Estas mantas eran fundamentales para la moda Osage, utilizadas para ropa, ropa de cama y fines ceremoniales.

‘Oppenheimer': diseño de vestuario por Ellen Mirojnick

Ellen sumergió a la audiencia al América de 1940. El guardarropa de Oppenheimer (Cillian Murphy) está dominado por tonos de azul, reflejando su profundidad intelectual y naturaleza introspectiva. Quizás el elemento más icónico es su sombrero de ala ancha, diseñado a medida para parecer una fusión entre un sombrero porkpie y un fedora del oeste. La interpretación de Florence Pugh como Jean Tatlock, la esposa de Oppenheimer, se complementa con colores vibrantes que contrastan fuertemente con los azules apagados de Oppenheimer, resaltando su espíritu apasionado y su naturaleza independiente.

‘Priscilla': diseño de vestuario por Stacey Battat

A petición de Sofia Coppola, Chanel creó especialmente el vestido de novia que lució Cailee Spaeny (Priscilla Presley) en la escena de su boda con Elvis Presley (Jacob Elordi). Este vestido bordado se inspira en el espíritu de la colección Alta Costura Primavera-Verano 2020 de Chanel. Además, Battat pinta una imagen de la evolución de Priscilla a través de la ropa: primero refleja su crianza en Memphis en la década de 1950 (faldas de poodle, estampados de cuadros y calcetines bobby) hasta llegar al toque de brillo de Hollywood (vestidos de cóctel con lentejuelas, estolas de piel y peinados altos).

‘La Sirenita': diseño de vestuario por Colleen Atwood

Colleen Atwood, conocida por su trabajo en películas como Chicago, Memorias de una Geisha y Fantastic Beasts, tuvo como objetivo tanto honrar el clásico animado como agregar toques frescos para la adaptación en acción real. La transición de Ariel (Halle Bailey) es más que mágica, con una cola de sirena hecha con combinación de efectos y CGI, brilla con escamas iridiscentes y acentos bioluminiscentes, evocando la belleza y maravilla del mundo submarino.

‘Poor Things': diseño de vestuario por Holly Waddington

La película de Yorgos Lanthimos protagonizada por Emma Stone tiene un vestuario que complementa perfectamente el tono surrealista y cómicamente oscuro de la obra. Holly Waddington, conocida por su trabajo en proyectos como Lady Macbeth y The Great, se lució creando trajes que rompen con las normas Victorianas —dejó de lado los vestidos tradicionales con corsés y encajes, optando en cambio por una mezcla de texturas, telas y estilos. Piensa en plumas y piel junto con látex y cuero, hallazgos vintage y elementos futuristas yuxtapuestos.

‘Wonka': diseño de vestuario por Lindy Hemming

Su trabajo da vida al excéntrico chocolatero con capas de detalle que capturan la personalidad juguetona, extravagante y a veces inquietante de Wonka (Timothée Chalamet). Con abrigos de terciopelo, guantes que no combinaban y una esencia caricaturesca para todos los personajes, Lindy hizo del vestuario de Wonka un dulce momento.

‘Maestro': diseño de vestuario por Mark Bridges

Leonard Bernstein (Bradley Cooper) y su esposa Felicia Montealegre (Carey Mulligan) nos dan un festín visual con el vestuario de Mark Bridges, ganador de dos premios de la Academia por su trabajo en The Artist y Phantom Thread. La película abarca varias décadas, y Bridges recreará meticulosamente los cambios en la moda de la época: trajes elegantes y vestidos a medida, transitando desde la elegancia de Hollywood de la década de 1940 hasta los estilos más relajados de los años 60 y 70.