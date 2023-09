El hermoso vestido de novia retro que Chanel hizo para Priscilla, la película de Sofia Coppola

La nueva película de Sofia Coppola fue un éxito en su estreno desde el Festival de Cine de Venecia; Priscilla es la biopic de la vida de Priscilla Presley (interpretada por Cailee Spaeny) y su experiencia como la mujer de Elvis Presley (interpretado por Jacob Elordi). Esta biopic está basada en las memorias de Presley de 1984, Elvis and Me; sigue la vida de Priscilla desde su adolescencia en Alemania hasta su matrimonio con Elvis y su vida juntos en Graceland, así como sus luchas con la fama y su eventual divorcio de Elvis. En términos de la pareja, hay una escena donde sale Priscilla Presley usando un hermoso vestido de novia, mismo que Chanel creó específicamente para esta producción.

Chanel y ‘Priscilla’ de Sofia Coppola

A petición de Sofia Coppola, embajadora de la casa, Chanel creó especialmente el vestido de novia que lució Cailee Spaeny en la escena de su boda con Elvis. Este vestido bordado se inspira en el espíritu de la colección Alta Costura Primavera-Verano 2020 de Chanel, imaginada por Virginie Viard y creada gracias al trabajo conjunto de los talleres de Alta Costura y los Métiers d’Art.

• Este vestido combina una pesada base crepé blanca con encaje de Calais y encaje de Chantilly para la parte superior del vestido y las mangas.

• Los botones también están cubiertos de encaje, y el vestido tardó 90 horas en confeccionarse.

• El velo es de tul de seda.

• La corona fue tejida a mano y bordada a mano con más de 500 cuentas perladas en 4 tamaños diferentes, casi 50 tubos de vidrio transparente, más de 50 cristales de vidrio plateado y estrás plateados. Se necesitaron 50 horas de trabajo para bordar la corona.

Otras creaciones de Chanel también aparecen en la película, como una botella de Chanel N°5 —lee aquí la historia de cómo el romance de Coco Chanel con un príncipe ruso la llevó a crear Chanel No. 5— que aparece cuando Priscilla se muda a Graceland, marcando la afirmación de su recién descubierta feminidad. Coppola rindió un auténtico homenaje de Hollywood a su elegancia sensible y rock and roll: delineador de ojos de gato, peinados con volumen, vestidos camiseros y más.

Sofia Coppola dio varias declaraciones sobre la escena de la boda: “Para mí, realmente es el punto culminante de su historia. Es la realeza estadounidense y un cuento de hadas, y gran parte de la historia se trata de la fantasía frente a la realidad de este romance. Entonces, para este momento, cuando se convierte en la señora Elvis Presley y su historia cambia, cuando encuentra su propio camino como individuo fuera de este mundo, necesitábamos hacer un vestido de novia [adecuado] y Stacey Battat, la diseñadora de vestuario, sugirió Chanel”.

“Por supuesto, debido a mi relación con la Casa, me alegró preguntarles si estarían dispuestos a ayudarnos con este vestido. Virginie Viard hizo su interpretación basada en el vestido histórico: un increíble vestido de novia de Alta Costura con el hermoso encaje que es una especialidad de Chanel, para el personaje de Cailee Spaeny, algo que nunca hubiéramos podido hacer por nosotros mismos. Fue un momento muy emocionante cuando el vestido de novia y los zapatos de Massaro llegaron con algunas personas del estudio y talleres de la maison. Estoy muy agradecida”. sofia coppola

Y añade: “Para mí, Chanel es una casa basada en mujeres fuertes; hay muchas mujeres que trabajan allí, fue fundada por Gabrielle Chanel, y tiene sentido que apoyen a muchas mujeres artistas. La fortaleza de Priscilla realmente me impresionó porque debe haber necesitado mucho valor en esa época, en los años 70, para dejar este mundo y su identidad como la señora Elvis Presley y encontrar su propio camino”.

Recordemos además que cuando Sofia Coppola tenía 15 años, hizo una internship con Karl Lagerfeld y desde entonces ha sido muy cercana a la maison —de hecho frecuentemente usa vestidos Chanel en las alfombras rojas y los muchos festivales de cine.