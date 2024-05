Celebridades del K-pop que han asistido a la Met Gala (y luciero fenomenales)

Las celebridades del K-pop han dejado su huella en la escena de la moda global con sus audaces e innovadoras elecciones de estilo, y la Met Gala no es una excepción. Conocido por su moda extravagante y vanguardista, el Met Gala funciona como la plataforma perfecta para que las estrellas del K-pop muestren su sentido único de estilo y creatividad. Mientras desfilan por la alfombra roja junto a algunos de los nombres más importantes de la industria del entretenimiento, los ídolos del K-pop se han hecho presentes con estos increíbles looks. Conoce aquí todo sobre la temática de la Met Gala 2024 Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.

Celebridades del K-pop que hemos visto en la Met Gala

1. Siwon Choi y PSY (2013)

Siwon Choi de Super Junior y PSY fueron los primeros artistas del K-Pop en asistir al Met Gala en 2013. El tema de ese año fue Punk: Chaos to Couture, y sus atuendos reflejaban la vibra atrevida.

getty images

2. Rain (2015)

El cantate y actor Rain asistió a la Met Gala en 2015 cuando el tema era China: Through the Looking Glass.

3. Lay Zhang (2019)

Lay Zhang, también conocido como Lay or Zhang Yixing, del gripo EXO asistió a la Met Gala en 2019. El tema aquel año era Camp: Notes on Fashion.

getty images

4. CL (2019)

CL, exintegrante del grupo 2ne1, también asistió al Met Gala en 2019 con una llamativa capa de mezclilla y boxers blancos.

getty images

5. Rosé Park (2021)

Rosé Park, miembro de BLACKPINK, se convirtió en la primera ídolo mujer del K-Pop en asistir al Met Gala en 2021. El tema de ese año fue In America: A Lexicon of Fashion.

getty images

6. Johnny Suh (2022)

Johnny Suh, miembro de NCT, asistió al Met Gala en 2022. El tema de ese año fue In America: An Anthology of Fashion.

getty images

7. Jennie Kim (2023)

Jennie Kim, también miembro de BLACKPINK, y Jackson Wang de Got7 fueron invitados al Met Gala en 2023. El tema de ese año fue Karl Lagerfeld: A Line of Beauty,