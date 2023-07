Las creaciones de Chanel que salieron en Barbie y Claudia Schiffer usó en la vida real

Solo alguien como Barbie podría pelear contra el patriarcado luciendo así de fabulosa —bueno, todas hacemos eso, ¿cierto?—. Aunque la película de Barbie fue un despliegue educacional de feminismo y lo que significa ser mujer, también fue una pasarela de Chanel con ropa y accesorios que nos robaron el aliento. Pero esto tiene una razón, y la elección de vestuario con la maison no fue mera coincidencia o una apuesta por mostrar a Barbie tan elegante.

¿Por qué Barbie usa Chanel en la película?

Vimos a Chanel en la película porque esta firma colaboró en la película, producida y protagonizada por la nominada al Oscar, Margot Robbie, quien es embajadora global de la casa de modas.

A lo largo de la historia del cine, Chanel ha sido un colaborador muy recurrido; ahora los encontramos en Barbie para realizar varios trajes para el personaje de Margot Robbie, así como un traje de esquí para el personaje de Ken, interpretado por Ryan Gosling.

“Notarán mucho a Chanel, ¡Barbie viste como Chanel! Tengo algunos atuendos increíbles en la película que tuve la oportunidad de lucir. La mentalidad con Barbie es que siempre lleva todos los accesorios, siempre hay un sombrero, lazos, aretes y joyas. Las joyas son grandes, como lo serían en una muñeca: collares y aretes grandes. Los sombreros no son para protegerse del sol, son solo otro accesorio, al igual que las bolsas, los zapatos ¡y todo! Fue realmente divertido.” margot robbie para entrevista de junio de 2023.

¿Qué accesorios y ropa de Chanel estuvieron en Barbie?

“El legado de Barbie está unido a muchas marcas de ropa a lo largo de la historia”, dijo Margot Robbie para Chanel, “usar alta moda definitivamente le sienta bien al personaje. Esta caja de muñecas viene con un sombrero, bolso y grandes bracaletes, y Chanel tiene tantas opciones en lo que respecta a accesorios, así que ayudó a meterse en el personaje”.

Cinco diseños imaginados por Virginie Viard fueron vistos en pantalla, junto con bolsos acolchados —incluido uno en forma de corazón—, y accesorios (gafas protectoras de la colección COCO NEIGE, brazaletes holográficos y joyería de fantasía, sombreros de Maison Michel) proporcionados por la Casa. Jacqueline Durran, diseñadora de vestuario ganadora del Oscar y amiga de la firma, recibió una selección de trajes en varios tonos de rosa de las colecciones Ready-to-Wear, COCO BEACH y COCO NEIGE imaginadas por Virginie Viard. Las cinco siluetas destacadas: tres trajes, un traje de esquí y un vestido, fueron elegidas para resaltar el personaje de Barbie mientras avanza en su viaje en la película.

Asimismo, hubo piezas que la propia Claudia Schiffer usó en la vida real, y de esto habló un poco más Margot Robbie para Chanel. “Pude usar outfits increíbles que Claudia Schiffer, una Barbie en la vida real, usó. Uno de los trajes que me puse tenía una pequeña etiqueta y decía escrito ‘Claudia’. Yo pensé, ¡wow! Incluso en el set, había un conjunto donde usaba un bolso en forma de corazón de Chanel, y todas las chicas del set me decían, '¿lo puedo sujetar?’”.

“Pensé que sería emocionante hacer algo así con Greta Gerwig, quien, pienso, no solo tiene la habilidad de honrar a una marca de más de 60 años, pero que también tiene la conversión cultural actual al mismo tiempo”. margot robbie para chanel.

Recordemos que Claudia Schiffer recibió su estatus de supermodelo cuando se convirtió en el rostro de Chanel y cerró uno de los shows de Karl Lagerfeld en los noventa —incluso la eligió para ser la novia Chanel once veces. A Margot Robbie la vimos usando un collar de diamantes de Chanel colección primavera 1995 que Claudia usó en varios de sus anuncios, y no, no podíamos despegar la mirada de la pantalla.

Sobre desarrollar un vestuario Chanel para Barbie, Jacquelin Durran dijo lo siguiente: “los trajes de Chanel en la película aportan algo tan especial al guardarropa de Barbie; una de las cosas increíbles que hizo Chanel para la película fue recrear un traje rosa de 1995 diseñado por Karl Lagerfeld. Estábamos tan felices cuando Chanel no solo hizo el traje perfecto, sino que también envió el sombrero, el bolso y los zapatos, todo lo que podrías soñar para completar el look”.

“Una de las cosas clave de Barbie es que cada look que lleva está totalmente complementado, eso es casi lo que define un look de Barbie y nadie puede complementar como Chanel. Uno de los mejores looks en la película es cuando Barbie Margot está vestida de pies a cabeza con Chanel, completamente complementada con aretes, collar, bolso, zapatos y el vestido rosa perfecto, es un momento genial”.