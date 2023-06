Baguette bag, el origen del bolso del 2000 más popular en la historia

En la lista de los 6 bolsos más importantes en el mundo y que nunca pasarán de moda definitivamente está el baguette bag de Fendi. Este accesorio que lleva el nombre de la icónica pieza de pan francesa es pequeño y versátil; a lo largo de los años lo han rediseñado de muchas maneras, dándole diferentes estilos y modos de uso que se apeguen a las tendencias de la actualidad. Pero lo que hoy conocemos como un ‘monstruo que despertó' tuvo un inicio bastante atractivo.

El origen de la bolsa Baguette de Fendi

En 1997, Silvia Venturini Fendi —entonces directora creativa de accesorios (y nieta de los fundadores de la casa, Adele y Edoardo Fendi)— lanzó a expensas de las dudas de sus compañeros un bolso mediano alargado a los lados con asa corta. La introducción del bolso Baguette —de 24cm x 14cm—.

Este particular diseño estuvo inspirado por la manera en que las mujeres francesas llevaban cargando los bastones de pan baguette debajo del brazo y pegados hacia ella. El auténtico a qué hora pasas por el pan que tuvo una magna-trascendencia en el mundo de la moda (lástima que Silvia no entiende el slang mexicano).

Durante los noventa, la Baguette no tuvo el éxito esperado, hasta que entrando al dosmil llegó Sex and the City.

Cómo Carrie Bradshaw nos iluminó con la Baguette bag

‘It’s not a bag, it’s a baguette!’, le dijo Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) al ladrón que se robó su bolso en el episodio 17 de la tercera temporada de Sex and the City. Y desde ese momento, la Baguette ya estaba en boca de todos.

La Fendi Baguette se convirtió en la primera it bag del siglo XXI, y a la fecha sigue siendo memorable.

“Sex and the City le preguntó a Fendi si podía aparecer en ella”, confesó Silvia a Vogue UK en 2012, “tengo muchos rechazos y siempre soy la última en recibirlos. Pero en aquel entonces no era una gran compañía. Las listas de espera eran genuinas"; y es que después de que Carrie Bradshaw señalara a su bolso como una Baguette, cientos de personas hicieron su misión conseguir una. “Siento que ya hice mi contribución a la moda”, puntualizó Venturini Fendi.

“Tener el bolso Baguette de Fendi era algo muy importante, y la puerta de entrada a todo lo demás.” Sarah Jessica Parker

Hace 10 años, Silvia habló con The Financial Times de un origen más íntimo sobre la Baguette. “Mi inspiración para Baguette fue muy personal, estaba buscando algo para llevar. En ese momento, los bolsos eran muy funcionales y básicos, y los bolsos más exitosos, como los de Prada, eran de nylon negro. Mi idea era hacer un bolso pequeño, una forma muy simple y desestructurada con una correa corta que te permitiera sentirte libre con las manos, pero lo hice en muchas versiones decoradas porque pensé que todos lucían iguales. Es un bolso que se adapta a tu personalidad; siempre el mismo, pero siempre diferente. En ese momento, pensé que era agradable llevar el bolso más decorado durante el día, pero también me encantaba el de cachemira gris, es como una pequeña almohada”.

“En aquel entonces, Fendi era una pequeña empresa, así que no creo que estuviéramos preparados, desde un punto de vista de producción, para tanto éxito. Sin embargo, la falta de este bolso en el mercado probablemente fue lo que lo hizo tan popular”, añadió la pionera de moda. “Fue como un momento loco con personas rogando por ser las primeras en la lista de espera. Antes de ese momento, nadie realmente tenía listas de espera, así que comenzó esta locura también por las ediciones limitadas. El Baguette fue realmente el primer bolso que se trató como una prenda, una pieza de moda”.

“Luego llegó Sex and the City, aunque el Baguette ya era famoso antes de eso. Patricia Field [estilista para la serie] conocía la popularidad de este bolso en Europa y también sabía que Fendi siempre estaba dispuesto a decir que sí a colaboraciones como esta. Tenemos una larga historia de trabajo con el cine.” Silvia Venturini Fendi para ‘the financial times’

El bolso Baguette de Fendi en la actualidad

Desde Paris Hilton hasta Madonna (quien compró ‘como cuatro o cinco bolsas en la tienda’, según Silvia), la Baguette estaba bajo el hombro de todas las figuras más conocidas de la cultura pop. Una it bag para una it girl.

Tuvo un revival en 2019 con nuevos diseños y tamaños —en tres distintos tamaños y con asas ajustables—, así como una popular campaña titulada #BaguetteFriendsForever y un anuncio con Sarah Jessica Parker usando una edición limitada color morado con lentejuelas —diciendo de nuevo la estelar línea, it’s not a bag...—.

En 2022 la Baguette cumplió 25 años, ¡un cuarto de siglo!, con el que hicieron la reintroducción de Linda Evangelista para la campaña y el show especial que tuvo lugar en Nueva York. También hicieron una colaboración con Marc Jacobs. Con más de mil versiones nuevas y múltiples diseñadores inspirados en este modelo, la Baguette pasa a la historia como la it bag que revolucionó la forma en que apreciamos un accesorio de tal utilidad.