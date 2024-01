50 años de Kate Moss: aquí 7 datos de la supermodelo

Ha tenido la suerte del Fénix, pues ha logrado resurgir de los escándalos (y las adicciones) más grandes. Kate Moss es una modelo de la que hemos visto mucho, así que sus 50 años de edad no pasan desapercibidos —aunque dijo en una entrevista, “no, no voy a cumplir 50. Ni lo estoy pensando. No me siento de 50"—. Su nombre de cuna es Katherine Ann Moss, nació el 16 de enero de 1974 en Croydon, Reino Unido y su belleza fue descubierta a temprana edad; su meteórica carrera la llevó a ser parte de la pandilla de famosos británicos más cool del Londres noventero y al día de hoy sigue siendo un ícono. Lee aquí 5 datos que debes saber sobre Lila Moss, la hija de Kate Moss que sigue sus pasos en el modelaje.



Kate Moss luciendo un vestido de cóctel plateado en el desfile de moda ‘Diamonds Are Forever’, organizado por De Beers y Versace en Syon House, en el oeste de Londres, el 9 de junio de 1999. getty

1. Inicios con estrella

La belleza de Kate fue descubierta cuando tenía sólo 14 años. La fundadora de la agencia de modelo Storm la vio en un aeropuerto, cuando regresaba de unas vacaciones en las Bahamas. Cuentan que la primera vez que se presentó en una prueba de moda, el fotógrafo creyó que se trataba de una broma, que se había equivocado al tocar el timbre y le pidió que se retirara.

2. Trayectoria top

La silueta de Kate fue un antes y un después en la industria del modelaje. Su extrema delgadez y escaso busto contrastaba con los estándares de la época. Sin embrago, la modelo impuso tendencia, se ganó un lugar privilegiado en las pasarelas de los diseñadores más importantes del momento: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Gianni y Donatella Versace, John Galliano, Marc Jacobs y Karl Lagerfeld. Se contabiliza que ha protagonizado más de 300 portadas y, bueno, el número de campañas en las que ha sido imagen es infinitamente superior.

3. Modelo para amar

El carisma y belleza de Kate, sentimentalmente, la ligó con celebridades de la moda y el espectáculo; siendo una de sus relaciones más largas y publicitadas la que tuvo con Johnny Depp, de 1994 a 1998. Otros exnovios famosos son el fotógrafo Mario Sorrenti (responsable de la imagen de la campaña del perfume Obsession, de Calvin Klein), el editor Jefferson Hack (con quien tuvo a su hija Lila), y el músico Pete Doherty (corresponsable de una de las etapas más complicadas de Kate). La modelo se casó con el músico Jamie Hince, de la banda The Kills, de 2011 al 2015. Pero tras el divorcio, se le vinculó con el fotógrafo Nikolai von Bismarck.

Johnny Depp y Kate Moss durante el estreno de “Don Juan De Marco” en Beverly Hills, en The Academy en Beverly Hills, California, Estados Unidos. getty

4. Amiga modelo

Pocas celebridades cuentan con tantas y tan buenas amistades como Kate. Como modelo, es amiga de Naomi Campbell y de los diseñadores Marc Jacobs, John Galliano, Alexander McQueen (quien llegó a defenderla públicamente) y Stella McCartney. Mientras que, como celebridad, estableció una sólida amistad con el actor inglés Jude Law. De hecho, Kate es madrina de su hija Iris Law.

5. Malos pasos

Siempre se consideró una celebridad fiestera. Cuentan que llegó a bañarse en champagne con Johny; sin embargo, tras separarse del padre de su hija, Jefferson, se vinculó con el músico Pete. A partir de ese momento, Kate se volvió portada ¡pero de tabloides sensacionalistas! Los cuales se encargaban de divulgar una faceta poco glamourosa de Kate: bebiendo, fumando y drogándose. La vida de excesos cobró una fuerte factura para la carrera de la modelo, quien perdió contratos millonarios con importantes firmas, como Chanel, Burberry y H&M. Al final, la modelo terminó su relación con Pete, se desintoxicó, retomó las riendas de su vida, recuperó la relación con su hija y volvió a modelar.

6. Evolución

Kate ha sido una de las modelos con una carrera larga y prolífica. No sólo comenzó a temprana edad, a sus 50 años sigue siendo imagen de múltiples marcas y posando para varias revistas. Sin embargo, lo que sí decidió abandonar fue su paso por las pasarelas. La última que pisó fue tanto en en enero del 2018, cuando Kim Jones celebró su última presentación como director creativo de Louis Vuitton, y en la semana de la moda en 2021.

Kate Moss desfila en la pasarela en el evento especial de Versace durante la Semana de la Moda de Milán - Primavera / Verano 2022, el 26 de septiembre de 2021 en Milán, Italia. getty

7. Siguientes pasos

Actualmente Kate maneja su propia agencia de modelos, en la cual representa a su hija Lila Grace Moss. Asesorada por su madre, Lila protagonizó su primera campaña publicitaria a los 13 años. Kate ha afirmado que no desea que su hija siga sus pasos... o quizá, que tan sólo no repita sus malos pasos.