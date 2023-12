¿Qué ha sido de las supermodelos de los 90?

Sin pretender opacar la fama de las modelos actuales, el éxito de Linda, Naomi, Cindy, Claudia y Christy no tiene comparación; pero, ¿qué ha sido de las supermodelos? En la década de los años 80 y 90, su nombre (sin necesidad de su apellido) era sinónimo de belleza, estilo, lujo, carisma... ¡lo tenían todo y estaban en todo! Pasarelas, portadas de revistas, campañas publicitarias, videos musicales e, incluso, programas de televisión no dejaban de replicar la imagen de las topmodels. Más de 20 años después te decimos qué ha sido de las más famosas supermodelos.

Qué pasó con Linda Evangelista

Nació en Canadá el 10 de mayo de 1965 y fue descubierta por un agente de modelos en el concurso de belleza juvenil Miss Niágara Teen, en 1978. Posteriormente, la agencia de modelos Elite la contrató y Linda se mudó a Nueva York; ahí comenzó una carrera que la catapultó a las pasarelas de los principales diseñadores del momento. Se le reconocía por sus mirada felina, facciones refinadas e imagen camaleónica. Razón por la que fue contratada para ser imagen de firmas internacionales de lujo, moda y belleza de los ochentas y los noventas. Era tan cotizada, que a la modelo se le adjudicó la frase: “Yo no me levanto de la cama por menos de 10,000 dólares” (la cual fue completamente descontextualizada).

Sin embargo, al comenzar este siglo, la presencia de Linda en pasarelas y campañas publicitarias se fue reduciendo notablemente. En octubre de 2006, la modelo se convirtió en madre de Augustin James Evangelista. ¿El padre? El multimillonario Francois-Henri Pinault, actual esposo de Salma Hayek. A partir de ese momento, los escándalos por la manutención de su hijo se volvieron en tema de primera plana. Poco a poco, su carrera en las pasarelas se fue haciendo más lejana y sus apariciones públicas se han vuelto esporádicas.

En 2022 regresó a las pasarelas como protagonista de la colaboración de Fendi y Marc Jacobs, después de que en septiembre de 2021 confesara en un comunicado que había quedado ‘desfigurada’ tras someterse a una operación de cirugía estética. La modelo aseguró que no podía ni mirarse en el espejo y que había estado sumida en una grave depresión de la que a veces pensó que no saldría nunca.

Este 2023, Linda Evangelista habló sobre su silencioso padecimiento con cáncer de mama los últimos años. La supermodelo de 58 años dihi al Wall Street Journal cómo ha llevado el diagnóstico y las consecuencias de esta enfermedad: “he pasado por problemas de salud horribles. Ahora estoy en un lugar donde me siento feliz celebrando mi libro, mi vida. Estoy tan feliz de estar viva. Todo lo que venga ahora es un extra.”

getty

Qué pasó con Cindy Crawford

El 20 de febrero de 1966 nació Cynthia Ann Crawford, en Estados Unidos. A Cindy la suerte no se le presentó, pero ella la buscó, la encontró y la aprovechó. Se presentó en un concurso de la agencia Elite en , y de ahí, poco a poco, se hizo camino como una de las modelos más famosas de los años 80 y 90.

Su abundante melena, lunar icónico (el cual, al principio de su carrera fue borrado digitalmente), boca carnosa y escultural cuerpo no solo le ayudaron a conseguir importantes contratos de moda y belleza, también el mundo del fitness y el espectáculo. Incluso, llegó a conducir su propio programa de televisión, House of Style.

Por esa época estaba casada con el actor Richard Gere (de 1991 a 1995); pero tres años después de su divorcio había rehecho su vida al lado del empresario Rande Gerber. Cindy tiene dos hijos, Presley Walker (24) y Kaia Gerber (22), quienes han seguido los pasos de su madre sobre la pasarela (Kaia de una manera más profesional). A través de sus redes sociales, Cindy comparte su día a día, mostrando cómo preparar deliciosos smoothies o mostrando cómo se mantiene en forma.

Qué pasó con Naomi Campbell

Naomi nació a las afueras de Londres en 1970, 8 años después aparecía en un video del cantante Bob Marley y, 6 años después de su debut, era descubierta como modelo. Aunque su nombre es tan conocido que pocas veces se recurre a su apellido para poder ubicarla, la inglesa no tuvo una trayectoria sencilla.

Luchó contra estereotipos por su color de piel y, aunque desfilaba para las firmas internacionales de lujo más importantes, no recibía los mismos contratos que sus colegas supermodelos. Y aunque su vida personal ha sido conflictiva debido a su explosivo carácter, como activista social, su trayectoria ha sido imparable e impecable. En su propio canal de YouTube, la modelo comparte videos con consejos de belleza y estilo, así como conversaciones con sus colegas, diseñadores de moda y personajes de la industria.

A sus 53 años, es mamá de dos hijos (la mayor es niña), quienes nacieron por gestación subrogada.

Qué pasó con Claudia Schiffer

Claudia nació en Rheinberg, Alemania, el 25 de agosto de 1970. En palabras de Karl Lagerfeld, la modelo: “Ofrece 10,000 expresiones distintas y mantiene una auténtica historia de amor con la cámara”. Además de aparecer en un millar de portadas de moda, desfilar para las casa de moda más importantes y aparecer en un sin fin de anuncios (desde refrescos hasta autos), la alemana lanzó sus propios videos con rutinas aeróbicas. Claudia sigue siendo imagen de Chanel (entre otras marcas), pero ahora vive alejada de los reflectores, en una casa de campo en Inglaterra; junto a su marido, el director Matthew Vaughn, y sus tres hijos.

Después del trágico fallecimiento de Gianni Versace en 1997, Claudia Schiffer mantuvo una estrecha relación con la casa de moda. Trabajó con Donatella Versace, la hermana de Gianni que asumió las riendas creativas, y siguió siendo una figura destacada en las campañas y desfiles de Versace. Esto lo pudimos ver ahora que la modelo alemana fue seleccionada para cerrar el desfile de la casa de modas en medio de la Semana de la Moda de Milán 2023, participando junto con otros rostros muy conocidos como Kendall Jenner y Gigi Hadid. Y como dato curioso, Claudia Schiffer le dio like a nuestro post de ella posando con la réplica de Barbie que le hicieron.

Instagram

Qué pasó con Christy Turlington

La lista de las supermodelos no estaría completa sin la presencia de la estadounidense Christy, quien nació el 2 de enero de 1969. Tenía 14 años cuando el fotógrafo Dennie Cody la descubrió, y así, combinando sus estudios con sesiones fotográficas comenzó a forjarse una carrera. D

e madre salvadoreña, la modelo estadounidense fue discriminada por su apariencia hispana. Pero eso no le impidió protagonizar sesiones de moda para revistas especializadas, y ser la preferida de diseñadores de la talla de Versace, Lagerferld y Lacroix. Actualmente retirada de las pasarelas, la modelo ha propulsado un estilo de vida sano: publicó un libro sobre yoga e, incluso, colaboró con puma para la realización de una línea deportiva para practicar dicha disciplina y dirigió el documental No woman, no cry.

Y aunque Christy incursionó en el modelaje desde los jóvenes 14 años, su hija Grace Burns decidió hacer lo mismo pero a una edad más avanzada. A Grace la vimos en la pasarela de Alberta Ferretti en el marcio de la Semana de la Moda de Milán 2023, y no cabe duda de que estaría siguiendo los pasos de su mamá para convertirse en uno de los rostros más reconocidos de las nuevas generaciones de modelos.