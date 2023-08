El motivo por el que Salma Hayek y Linda Evangelista son tan unidas, que generó polémica en su momento

Ambas son figuras con profesiones totalmente opuestas. Salma Hayek es una reconocida actriz mexicana que hizo una destacada carrera en Hollywood, mientras Linda Evangelista se formó un renombre en el mundo del modelaje y apareció en numerosas pasarelas y portadas de revista. Sin embargo, hay un motivo que las tiene muy unidas desde hace un par de años, y tiene que ver con el lazo sanguíneo.

¿Por qué Salma Hayek y Linda Evangelista son tan buenas amigas?

Todo se rebaja a una sola persona: François-Henri Pinault, actual esposo de Salma Hayek. El magnate francés es padre biológico tanto de la única hija de Salma (Valentina Paloma Pinault, 15 años) como del único hijo biológico de Linda (Augustin James Evangelista, 16 años). Estas mujeres, en lugar de pelear por la atención de un hombre, unieron fuerzas para hacer de la relación en familia compartida lo más armoniosa posible.

La supermodelo de 58 años reveló en entrevista para Vogue que tiene un gran vínculo con Salma Hayek, y compartió una anécdota para demostrar lo bien que se llevan. Era el Día de Acción de Gracias, “y Salma se subió a un avión con su hija, llegaron a mi casa y me hicieron la cena de Thanksgiving. Se la pasó el día entero en la cocina y cocinó ella misma, sin ayuda. Le había dicho que no tendría Thanksgiving, que no me sentía bien, y me dijo, ‘oh, sí lo tendrás, ya voy en camino’, y llegó". Salma no ha hecho comentarios sobre su relación con Evangelista, pero sí ha subido fotos con su hijo —su hijastro—, demostrando que la lleva idealmente con el co-parenting.

¿Quién es el hijo de Linda Evangelista con François-Henri Pinault?

Linda Evangelista y François-Henri Pinault tienen un hijo juntos, Augustin James Pinault, nacido en 2006, después de que tuvieran una fugaz relación de cuatro meses. Augustin se mantuvo fuera del ojo público durante la mayor parte de su infancia, sin embargo, hizo su debut en la alfombra roja en abril de 2022 cuando asistió al Time 100 Gala con su madre y su madrastra, Salma Hayek.

No se sabe exactamente cuánto dinero paga Pinault en manutención infantil a Evangelista, pero en 2011 la supermodelo presentó una demanda contra Pinault buscando $46,000 al mes en manutención infantil. El caso se resolvió fuera de los tribunales y los términos del acuerdo no se divulgaron, aunque Linda declaró que uno de los comentarios que recibió de Pinault fueron ‘que abortara al bebé' y “si vas a tener un hijo, nosotros no tendremos ninguna relación”, vía El País.