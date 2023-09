Así es la hija de 19 años de Christy Turlington, ¿próxima supermodelo?

Christy Turlington formó parte del clan de supermodelos que llevó a otro nivel la participación de las mujeres en las pasarelas de la década de 1990. Y aunque Christy incursionó en el modelaje desde los jóvenes 14 años, su hija Grace Burns decidió hacer lo mismo pero a una edad más avanzada. A Grace la vimos en la pasarela de Alberta Ferretti en el marcio de la Semana de la Moda de Milán, y no cabe duda de que estaría siguiendo los pasos de su mamá para convertirse en uno de los rostros más reconocidos de las nuevas generaciones de modelos.

Grace Burns en la Semana de la Moda de Milán. getty

¿Quiénes son los hijos de Christy Turlington?

Christy tiene dos hijos con su esposo, el cineasta Ed Burns: Grace Burns (2003) y Finn Burns (2006).

La supermodelo conoció a Ed en el año 2000 —reconocido por escribir filmes como The Brothers McMullen (1995), She’s the One (1996) y Sidewalks of New York; así como por actuar en Saving Private Ryan (1998), Life or Something Like It (2002), y Confidence (2003). Después de varios años juntos, Christy y Edward se casaron en junio de 2003 en una ceremonia privada celebrada en San Francisco. Christy ha hablado abiertamente sobre cómo la maternidad transformó su vida y se convirtió en un enfoque central.

¿Quién es Grace Burns, hija de Christy Turlington, y a qué se dedica?

El debut de Grace en el modelaje fue para la gala LuisViaRoma de British Vogue e hizo con su mamá una campaña para Carolina Herrera. Pero la pasión por la moda no es lo único que heredó de familia: Grace es una apasionada de la fotografía y está inscrita en NYU —"mis imágenes siempre tratan sobre la intimidad; comencé a tomar fotos de mis amigos, lo que reflejaba inherentemente el amor y la afinidad. El año pasado arreglé una vieja Rolleiflex de 1929 y descubrí a Vivian Maier; le debo mucho a esa cámara. La práctica de tomar fotografías es delicada y precisa, debes ser exacto y paciente al usarla”, dijo en entrevista con Muse en 2019.

A mediados de 2023 se supo que salió con el hijo de Bono, Elijah Hewson, pero fuera de ese dato su vida privada —y hasta pública— es muy low profile. Borró su TikTok —después de decir en un video en vido que ‘ser influencer sería egoísta'—, y en Instagram solamente sube fotografías de sus viajes y pasarelas. Aunque en alguna ocasión tuvo un sitio web llamado BY GRACE que se convirtió en su portafolio de fotografía, que como ella misma explicó: “Cuando comencé a compartir estos momentos en Instagram, me sorprendió el interés mostrado, las preguntas sobre los tipos de cámaras que utilizo y cómo adquirir estas imágenes. Decidí crear un sitio web que funcionara como un portafolio, un archivo y brindara la oportunidad de explorar este interés más a fondo”.

Turlington dijo en 2018 a InStyle que estaba decidida a dar el ejemplo a su hija en cuanto a la autoimagen; la gente le pregunta desde los 15 años si tenía planeado someterse a cirugía estética: “Supongo que fue un indicio temprano sobre la dirección que estaba tomando en nuestra cultura, pero no lo encuentro atractivo. No lo considero saludable. Nunca querría que mis hijos fueran criados por alguien que está nervioso por su apariencia o que dedica tanto tiempo y atención a eso”.

Christy y Grace llevan una relación muy armoniosa de madre e hija, sabiendo que la adolescente está centrada en sus estudios antes de ver el modelaje como una profesión seria.