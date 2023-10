5 datos que debes saber sobre Lila Moss, la hija de Kate Moss que sigue sus pasos en el modelaje

Kate Moss, una de las modelos más legendarias, es orgullosa madre de una hija: Lila Grace Moss. Lila Moss (21) está siguiendo los pasos de su madre y ha sido tanto la imagen de numerosas campañas como modelo para las pasarelas. Si aún no conoces la trayectoria y vida privada de esta promesa del modelaje para las nuevas generaciones, te contamos más sobre la hija de Kate Moss.

1. ¿Quién es el papá de Lila Moss?

Kate Moss solamente tiene una hija. Después de su relación con Johnny Depp entre 1994 y 1998, inició un romance a inicios del dosmil con el editor de Dazed, Jefferson Hack, y juntos tuvieron a Lila Grace Moss en 2002.

2. Lila Moss es diabética y ha modelado con su bomba de insulina

A los 18 años demostró que estaba siguiendo los pasos de su madre en el mundo del modelaje, cuando desfiló en la Semana de la Moda de Milán con su bomba de insulina. Lila no suele hablar de su enfermedad, pero durante una entrevista con The Kit en 2020, la modelo confirmó que padece de diabetes tipo 1: “Creo que no mucha gente sabe que tengo diabetes. No es visible desde el exterior, por lo que nadie lo sabría realmente con solo mirarme. Tengo el tipo 1 [...] Definitivamente me gustaría intentar ayudar tanto como pueda. Hay muchas cosas en las que me gustaría intentar ayudar”.

3. Empezó a modelar a la misma edad que su mamá

Kate y Lila Moss incursionaron en el mundo del modelaje a la joven edad de 14 años.

4. Kate Moss no quería que su hija fuera modelo

Cuando Lila tenía 6 años, Kate dijo a Now Magazine que quería mantener a su hija alejada de los reflectores, mencionando “mi sueño es que mi hija sea feliz, [y quiero] que crezca como una niña normal, alejada de la fama”.

5. Pero madre e hija han modelado juntas

Kate y Lili Moss se han acompañado en la pasarela y demostraron ser el dúo madre e hija más fashionista. Ambas participaron en el show de Fendi durante la Semana de la Moda de París 2021. Y después volvieron a modelar juntas en 2023.