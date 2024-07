Fly Me To The Moon: cuándo estrena la película de Scarlett Johansson y Channing Tatum, sinopsis y más

Las estrellas están brillando —literal y figurativamente, ya que Scarlett Johansson y Channing Tatum llegan a la pantalla grande en una aventura espacial. La nueva película Fly Me to the Moon tratará sobre el histórico aterrizaje en la luna del Apolo 11 de la NASA... solamente que, pues, Houston, habrá problemas. Esto es todo lo que sabemos sobre su próximo estreno.

Sinópsis de la película Fly Me to the Moon

De acuerdo con AppleTV+ Press, la película: “Es una perspicaz y estilosa comedia dramática que transcurre durante el histórico aterrizaje en la luna del Apolo 11 de la NASA. Las cosas se ponen feas cuando la experta en marketing Kelly Jones (Scarlett Johansson), contratada para mejorar la imagen pública de la NASA, causa estragos en la ya difícil tarea del director de lanzamientos Cole Davis (Channing Tatum). Cuando la Casa Blanca decide que la misión es demasiado importante como para fracasar, Jones recibe la orden de organizar un falso aterrizaje en la luna como plan de respaldo, y la cuenta atrás comienza de verdad.

Está dirigida por Greg Berlanti (Love, Simon y Life As We Know It). Johansson —quien viene de hacer Asteroid City, de Wes Anderson— tuvo una muy buena razón para haberse encantado por participar en esta nueva película: adora las comedias y dramas románticos. “Los proyectos más difíciles de encontrar son las comedias románticas y los dramedias”, dijo Johansson a EW . “El guion original de Rose Gilroy fue lo que más me entusiasmó de esta película. Es una película de gran dimensión que se siente nostálgica y a la vez muy moderna, del tipo de películas por las que siempre estoy buscando y que raramente se ven en los cines hoy en día. ¡El público tiene hambre de películas originales!"-

¿Cuándo y dónde estrena Fly Me to the Moon?

Ya que es producción de AppleTV+, podrás verla por streaming. Pero antes llegará a cines el 12 de julio 2024. La película tuvo su premiere este pasado 9 de julio en Nueva York.

Reparto de Fly Me to the Moon (2024)

El elenco de la próxima película Fly Me to the Moon incluye:



Scarlett Johansson como Kelly Jones.

como Kelly Jones. Channing Tatum como Cole Davis.

como Cole Davis. Woody Harrelson como Moe Berkus (productor de cine y televisión en la vida real)

como Moe Berkus (productor de cine y televisión en la vida real) Colin Jost como Senador Cook.

como Senador Cook. Jim Rash como Lance Vespertine.

como Lance Vespertine. Ray Romano como Henry Smalls.

como Henry Smalls. Peter Jacobson como Chuck Meadows.

como Chuck Meadows. Christian Clemenson como Agente de Prensa Walter.

Otros miembros del elenco cuyos roles aún no se han especificado incluyen: Nick Dillenburg, Anna Garcia, Noah Robbins, Colin Woodell y Christian Zuber.