VMAs: Selena Gomez y Taylor Swift llevaron matching outfits con el vestido corset que veremos en otoño 2023

¿Hay algo mejor que reencontrarte con tu mejor amiga? Quizá hacerlo desde el venue de los MTV Video Music Awards, algo de lo que Selena Gomez y Taylor Swift pueden presumir. Estas dos it girls de los millennials dieron un espectáculo tanto musical como de moda, ambas fieles a su estilo. Para el after party, estas icónicas amigas comprobaron que hay una prenda que no debe faltar en el guardarropa para otoño 2023: el mini vestido tipo corset. ¿Apuesta arriesgada? Quizá para quienes prefieran los modelos de corte largo, pero si estás dispuesta a causar sensación en las próximas fiestas de la temporada, ten por seguro que veremos muchos modelos así. Lee aquí: la historia tras el peculiar vestido de telaraña de Doja Cat para los VMAs.

Los looks de Taylor Swift y Selena Gomez en el afterparty de los MTV VMAs 2023

Para la pink carpet de los VMAs vimos el primer look de Taylor canalizando a la era Reputation, un Versace hecho a la medida negro con detalle de estoperoles, mientras que Selena derrochó sensualidad en un Oscar de la Renta rojo de encaje. Después de ganar sus respectivos premios —'Anti-Hero’ ganó Mejor Canción del Año y Video del Año, mientras que Selena se llevó el Best Afrobeat con ‘Calm Down'—, vino la fiesta posterior a la ceremonia en el NoMad, donde se llevó a cabo el respectivo cambio de looks que cautivó a todos los asistentes.

Taylor se unió a la efervescencia del denim con un vestido mini de EB Denim compuesto de retazos de mezclilla con corset de tirantes y falda corta en A. Su bestie, Selena, apostó por un modelo similar con mayor glamour, de satén morado strapless con laterales en triángulo pronunciado hecho a la medida por Undone (una firma neoyorquina que hace piezas sustentables). Aunque el vestido mini en corset lo hemos visto en tendencia desde julio 2023, se volverá un infalible para otoño —combinándolo con abrigos largos y anchos, así como con botas hasta la rodilla.