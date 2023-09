La historia tras el peculiar vestido de telaraña de Doja Cat para los VMAs

No hay duda de que si alguien sabe ser disruptiva en las alfombras rojas —en este caso, una pink carpet— es Doja Cat. Hablamos de la mujer que apareció disfrazada de gato en una Met Gala (y sólo maulló para hablar), de la misma artista que tiene más de 3.8 billones de reproducciones en Spotify y de las raperas con más premios Grammy. Este año la intérprete de Say So ha tenido apariciones públicas contadas, pero su participación en los MTV Video Music Awards no defraudó, y lo hizo nada menos que con uno de los looks más extravagantes de la noche: un vestido en forma de telaraña blanca de Monse. ¿Es muy temprano para Halloween?

El look de telaraña de Doja Cat en los VMA’s explicado

Este look de Doja quedará para la posteridad, no solo por lo insólito del diseño, sino por su complejidad a nivel couture. Es creación de Monse, una marca de moda de lujo fundada en 2015 por Laura Kim y Fernando García. La etiqueta es conocida por su enfoque deconstruido de la sastrería clásica, y sus diseños han sido lucidos por celebridades como Jennifer Lopez, Rihanna y Michelle Obama. Con Laura Kim hubo ciertas noticias polémicas, ya que se salió de Carolina Herrera para tomar las riendas de Oscar de la Renta, cuando presuntamente, en caso de abandonar la firma de la venezolana, no podría trabajar en ninguna casa de modas que sea competencia por un periodo de sis meses. Laura y Fernando fueron directores creativos de Oscar de la Renta, y por esta razón Herrera pensaba demandar; pero “la cláusula de no competencia que la diseñadora [Kim] se habría saltado era inaplicable puesto que ella no abandonó Carolina Herrera de forma voluntaria, sino que la echaron”, reportó Vogue España.

En fin, que este caso de la demanda tiene años y los tiempos son otros. Monse sigue creando prendas que desafían la realidad, y Doja Cat fue protagonista de una de estas obras. La maison explicó que el vestido telaraña fue tejido a mano, inspirado en la escultura de araña Maman de la artista Louise Bourgeois.

Esta impresionante creación rinde homenaje al extraordinario trabajo de Louise y a la inspiración detrás: la dedicación de su madre a los textiles, el remiendo y la reparación de telas. Una verdadera obra maestra que entrelaza los mundos de la moda y el arte. monse

La escultura Maman es una araña gigante hecha de bronce, acero inoxidable y mármol, una de las más icónicas del siglo XX. Tiene 9 metros de altura y 10 metros de ancho, así como un saco que contiene 32 huevos de mármol; las patas de la araña son largas y delgadas, y su abdomen es grande y abultado. La pieza ha sido interpretada de muchas maneras diferentes, algunas personas la ven como un símbolo de la madre de la artista, que era tejedora; otros la ven como un símbolo de poder y creatividad femenina; otros aún la ven como un símbolo más ambiguo de miedo y ansiedad. Bourgeois misma dijo que la escultura era una forma de expresar sus sentimientos complejos hacia su madre —dijo que su madre era tanto una fuente de amor y apoyo, como una fuente de miedo y ansiedad. La araña, dijo, era una forma de reconciliar estas dos emociones conflictivas.

¿Qué te pareció el look de Doja Cat en los MTV Video Music Awards? Monse también le hizo a la medida un traje de saco y falda a rayas con cortes geométricos en las orillas y con el que se subió a dar su performance en el escenario.