Vera Wang (74) lleva el traje de baño blanco más favorecedor para mujeres maduras

Vera Wang cumplirá 75 años este 27 de junio, pero la legendaria diseñadora de modas aún tiene muchos planes para el futuro (y sí, el lado fashion encabeza la lista). Wang es muy activa en redes sociales, y no desaprovechó la oportunidad para mostrar que está disfrutando del verano como se debe. Wang rompió el internet con un traje de baño colmpleto en color blanco combinado con sandalias chunky con pedrería, un conjunto que definitivamente anotamos en el moodboard de la moda para verano. ¿Necesitas más ideas? Aquí hay trajes de baño de dos piezas con short, los mejores para verano (guía 2024).

Vera Wang en un mini traje de baño blanco con sandalias chunky para verano

Con tirantes y diseño fruncido en la parte frontal, Vera Wang compartió un carrusel de fotos en la alberca de su casa, donde la clave fueron los detalles para combinar con un sencillo traje de baño blanco.

Puedes tomar referencias de este look de Vera Wang para salir a la playa o a una fiesta en la alberca, tomando en cuenta: pedicure en color rojo, sandalias chunky con pedrería, aretes largos, pulseras y lentes de sol XL.

Y es que a los 74 años y luciendo así, todos queremos saber qué hace Vera Wang para lucir fabulosa. La diseñadora fue entrevistada por Page Six: “sí como McDonalds, absolutamente. Lo ordeno cada día, como por dos semanas, después cambio”, dijo Wang. Pero el gusto por la comida rápida de Vera Wang no se limitó en las hamburguesas, pues dice que es fanática de Dunkin Donuts: “me gustan las que están rellenas de crema con una capa de azúcar. Es como una dona de jalea, pero con crema de vainilla por dentro. También me gusta la rosa con chispas de colores”.