Todo sobre Leni Klum, hija de Heidi Klum que está siguiendo sus pasos en el modelaje

Su nombre real es Helene Boshoven Samuel, pero todos la conocen como Leni Olumi Klum; la hija de 19 años de Heidi Klum lleva tiempo sorprendiendo al público con su carrera de modelaje, dejando poco a la imaginación y siguiendo los pasos de su madre en esta profesión al encabezar varias portadas de revista, así como siendo invitada especial de prestigiosas campañas. A su joven edad, Leni Klum se hizo un renombre internacional, y es apenas el comienzo en su carrera.

¿Cuántos hijos tiene Heidi Klum?

La modelo alemana tiene cuatro hijos: Leni (19), Henry (17), Johan (16) y Lou (13).

¿Quién es el padre de la hija mayor de Heidi Klum?

La primera hija de Heidi Klum es producto de su relación con el empresario italiano Flavio Briatore. Pero Heidi se separó de él y al poco tiempo se vinculó con el músico Seal, quien adoptó a Leni y estuvo presente el día de su nacimiento. Los otros tres hijos biológicos de Klum son de ella y de Seal, quienes se casaron en diciembre del 2004.

Medios señalan que la relación de Leni con su papá biológico y su papá adoptivo es buena. De hecho, Seal publicó un amoroso mensaje a la joven modelo, asegurando: “aquí en Nueva York con la joven mujer que cambió mi vida para bien hace 19 años. Gracias, Leni, por hacerme mejor persona”, puso el artista en Instagram.

¿A qué se dedica Leni Klum?

En 2021, Heidi contó en entrevista que apoyaba la carrera de modelaje de su hija, pero que le aconsejaba no dejarse llevar por complacer a la gente. “Es algo divertido para ella. No le tiene miedo a las cámaras porque siempre ha venido a mis sets y a mis programas. Es bastante fuerte en el sentido de que juega con eso. La he estado ayudando con acuerdos y tiene tantas cosas en marcha”.

“Le dije, al final del día tienes que estar feliz contigo misma, y no hagas nada que no quieras hacer. Está bien decir que no. No siempre tienes que complacer a la gente. Pero siempre estoy con Leni. Y tiene los pies muy bien puestos en la tierra”.

Por otro lado, Leni reveló a People que está muy consciente de su posición como nepo baby (hija de una celebridad), pero que piensa forjarse su camino al futuro con trabajo propio. “Recibí ayuda al principio y sé que a muchas personas les encantaría comenzar con lo que yo tuve. Estoy muy agradecida de haber podido aprovechar lo que mi mamá me dio como regalo. Pero estoy haciendo el trabajo y dedicando tiempo. Ahora estoy trabajando por mi cuenta, viajando sola, yendo a la escuela. Mi mamá y yo simplemente tenemos el mismo amor por la misma cosa”.

Ahora estudia diseño de interiores en Nueva York, pero asiste a las pasarelas para continuar con la carrera que la lanzó al estrellato desde los 16 años.