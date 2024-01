Este es el precio del broche de amapola de Tiffany con el que Rosalía ‘marca’ a sus novios

Hay un detalle que une a Rauw Alejandro y a Jeremy Allen White, y el público lo ha señalado por los cielos: ambos han portado el broche de amapola de Tiffany & Co. ¿Hay alguna razón en específico para hacerlo? Tal parece que los galanes de Rosalía comparten un mismo gusto por esta pieza decorativa y de joyería... ¿mera coincidencia?



Rosalía: el broche de Tiffany que unen a Rauw Alejandro y a Jeremy Allen White

Ahora que el actor de The Bear y la Motomami están saliendo, los seguidores [de ambos lados] se percataron de un detalle: Jeremy Allen White usó el broche de amapola de Tiffany & Co. en los Critics Choice Awards, misma pieza de joyería que usó Rauw Alejandro en los Latin Grammy 2022. Es un prendedor hecho de plata fina con seda roja en forma de flor de amapola, diseño original de Elsa Peretti para la casa con un precio de MX $23,000 —la versión en 18 quilates está en MX $108,000 (esta es la que usó Allen White). ¿Es esta amapola un sello de Rosalía? Cabe recordar que en su exitosa canción HENTAI la letra dice: Enamorada de tu pistola/ Roja amapola/ Crash esa ola/ Casi me controla.

Si hay una figura en el mainstream de las series que ha figurado a lo grande, es el actor Jeremy Allen White; el actor de casi 33 años (17 de febrero) se ha llevado las palmas por su interpretación en The Bear, por la que ganó un Golden Globe a mejor actor en una serie de comedia, drama —al igual que un Critics Choice Award por mejor actor de comedia y un Emmy. Han circulado varias imágenes de Rosalía con Jeremy, y aunque la Motomami y esta estrella de Hollywood no han confirmado ninguna relación, los paparazzi se han encargado de captarlos compartiendo varios besos.

Jemery definitivamente no ha pasado desapercibido, pero ahora que se vimcula con la Rosalía, el internet no ha escatimado en comentarios. En 2023, Rosalía y Rauw anunciaron su compromiso —en 2021 confirmaron su noviazgo—, pero al poco tiempo llegó la noticia de que habían dado por terminada su relación. Ambos han mantenido cierta privacidad sobre las razones exactas de su separación, pero han negado rumores de infidelidad y han asegurado que su decisión se tomó con respeto mutuo y amor.