¿Qué pasó con los papás de Blake Lively? Todo sobre la familia de la actriz de It Ends With US

Cualquier persona que ha visto las noticias de celebridades últimamente ha visto que Blake Lively está dominando las alfombras rojas gracias a la promoción de su nueva película It Ends With US, donde Blake interpreta a Lily Bloom en esta adaptación de la exitosa novela de Colleen Hoover. La actriz no es ajena al mundo de Hollywood, pero detrás de esta carrera viene el apoyo que ha recibido de sus papás, Ernie y Elaine Lively. ¿Qué ha pasado y quién es el resto de la familia de Blake Lively?

¿Cómo se llama la madre de Blake Lively?

La mamá de la estrella de Gossip Girl es Elaine Lively. Estuvo previamente casada con un hombre llamado Ronnie Lively, pero cuando Elaine se casó con Ernie (el papá biológico de Blake) éste tomó su apellido y se volvió Ernie Lively.

¿A qué se dedican los papás de Blake Lively?

Blake ha estado involucrada en el mundo del entretenimiento desde joven gracias a sus padres; su papá fue un actor y director y su mamá una agente de talentos. “Crecí en los sets”, dijo la actriz en una entrevista del 2006, “mi familia siempre está repasando líneas para una audición, yo siempre estoy robando en la mesa de catering. Así que era una parte tan grande de mi vida que nunca sentí el deseo de hacerlo. Y me parecía una pesadilla2", confesó. Hasta que su papá le dio un pequeño papel en la película Sandman (1998) cuando tenía 10 años, y ese fue el inicio.

La pareja se casó en 1979 gracias a que coincidían en el mismo negocio de Hollywood. Ernie salió en las series The Waltons, The Dukes of Hazzard, Turner & Hooch, Falcon Crest, Malibu Shores, The X-Files, The West Wing, That ‘70s Show y Murder, She Wrote. Pero también comparte varios créditos en películas, como Mulholland Falls, The Beverly Hillbillies, Passenger 57 y The Man in the Moon, entre otras. Además actuó como el papá de Blake en el filme The Sisterhood of the Traveling Pants (2005).

Blake tiene cuatro hermanos: Eric, Lori, Robyn y Jason Lively, todos ellos involucrados también en el mundo del entretenimiento. Lamentablemente la familia vivió un duro momento cuando Ernie Lively falleció a los 74 años en 2021 por complicaciones cardíacas; previamente había atravesado una cirugía de corazón en 2013.