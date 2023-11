Razones por las que Grace Kelly y Jackie Kennedy eran “enemigas”

No es de sorprender que su alteza Grace Kelly sería afín a los Kennedy. Los Kelly y los Kennedy tienen un origen en común, siendo inmigrantes irlandeses que lograron ascender hasta la cima de la escalera socialité en Estados Unidos. Sin embargo, fueron las famosas mujeres quienes se posicionaron como íconos del siglo XX de la realeza americana: Grace Kelly y Jackie Kennedy. Aunque sus encuentros estúpidovieron contados, fue suficiente para comprobar que entre las dos —y sus familias— había buenos vínculos de amistad y poder, pero con el paso del tiempo sucedieron una serie de eventos desafortunados que apagaron esta vela de afecto.

La conexión entre Grace Kelly y Jackie Kennedy

Quizá la más grande conexión que hubo entre ellas es que se casaron con una dinastía: Grace con la familia real de Mónaco y Jackie con los Kennedy. Ambas resultaron ser no sólo figuras del entretenimiento y de la política, respectivamente, sino de la moda —teniendo ambas una especial amistad con Valentino Garavani, aunque Grace después se fue con las casa de Givenchy y Dior, mientras Jackie se quedó con Oleg Cassini.

Hay una simpática historia en la que Jackie y su hermana Lee Bouvier Kennedy quisieron conectar a Grace con Jack Kennedy, y la actriz contó en entrevista que para lograrlo, la disfrazaron de enfermera para visitar al futuro presidente en el hospital (dado que hacerlo en persona sería muy público, y fue antes de que Grace se convirtiera en princesa); él la reconoció inmediatamente.

¿Cuándo empezó la supuesta enemistad entre Grace Kelly y Jackie Kennedy?

Una vez comprometida y hasta casada con el príncipe Rainiero, Grace seguía conviviendo con Jackie y Jack, los cuatro ya vistos como dos de las parejas más famosas y poderosas de su época.

Pero, ¿qué tan cierto es que Grace Kelly y Jackie Kennedy se convirtieron en enemigas? La presunta enemistad habría surgido porque el día del asesinato de John. F. Kennedy (1963), los royals de Mónaco no cancelaron la cita que tenían —una fiesta— para mostrar respetos ante devastadora noticia. Considerando que Grace era una de las actrices más respetadas en Estados Unidos, un par de titulares llevaron este desliz para señalar que los royals de Mónaco harían caso omiso a lo sucedido.

Otro detalle que se ha mencionado es que Jackie se casó por segunda vez con el presunto archienemigo del príncipe Rainiero III, Aristóteles Onassis.

En el libro My Days with Princess Grace of Monaco mencionan que “un hombre ya había tomado el corazón de Mónaco y tenía el poder de destruirlo desde adentro. Aunque este hombre había sido un amigo de confianza del príncipe Rainiero durante una década, pronto se convertiría tristemente en un adversario. Este hombre era Aristóteles Sócrates Onassis, uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo”.

Todo esto se originó de la tensión entre Francia y Mónaco a principios de los sesenta —"Mónaco acababa de resistir repetidos ataques que amenazaban con tomar el principado y deponer al príncipe”, dice el libro. El príncipe Rainiero quería atraer a capitanes de la industria americanos y a los militares de Estados Unidos, “pero a Onassis parecía no importarle el futuro de Mónaco o su economía” —recordemos que Aristóteles era el magnate de la industria naviera en su momento—. “Onassis me dio su palabra, y yo le había creído”, diría Rainiero sobre su desconfianza hacia el esposo de Jackie Kennedy. Y con ello, un cierre al capítulo de su amistad.