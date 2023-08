Linda McCartney, la it girl que fotografió a Kate Moss y fue el gran amor de Paul

Detrás de un Beatle, hay una gran mujer. Paul y Linda McCartney fueron de las parejas más estables y queridas del medio, un sólido matrimonio que durante 30 años se dedicó a levantarse el uno al otro y formaron una familia unida —por el amor y la música—. Con la próxima visita de Paul McCartney en concierto en México, recordamos su más grande romance y cómo, lamentablemente, tuvo un triste final.

¿Cuándo se conocieron Linda y Paul McCartney?

Linda —originalmente Linda Eastman, nacida en Scarsdale, Nueva York—, conoció a Paul McCartney gracias a su trabajo como fotógrafa; inició en la revista Town & Country fotografiando a varios personajes de la música y el entretenimiento —desde Jimi Hendrix hasta Mick Jagger, Kate Moss, y por supuesto, The Beatles—. De hecho se convirtió en la primera mujer en fotografiar la imagen que llegaría a la portada de Rolling Stone gracias a que la revista la invitó a una fiesta privada en un yate: “yo fui la única fotógrafa a la que permitieron en el yate. Simplemente seguí disparando con la cámara, ellos lo disfrutaron y yo también, y de repente descubrí que tomar fotos era una forma estupenda de vivir y de trabajar”, dice su declaración en el libro Fab: An Intimate Life of Paul McCartney.

El primer matrimonio de Linda McCartney fue con su galán de la universidad, Joseph Melville See Jr y tuvieron una hija, Heather Louise. Pero la vida tan académica de él y la necesidad de Linda de aprovechar los espacios abiertos los hizo formar grandes diferencias que los llevaron al divorcio en 1965.

Paul y Linda coincidieron años después, en 1967, en el Bag O’Nails Club de Londres, donde Georgie Fame dio un concierto. Se reencontraron en la fiesta de lanzamiento del icónico ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club, donde a ella le habían comisionado unas fotografías. Finalmente, hubo un tercer rencuentro para inaugurar Apple Records y meses después, McCartney le pidió a Linda que se quedara con él en su casa en Londres.

De acuerdo con el libro de Barry Miles, Paul McCartney: Many Years From Now, el músico dio razones por las que quedó enamorado de Linda.

“Me gustaba como mujer; era atractiva y tenía buena figura, así que físicamente me sentía atraído por ella. Su actitud mental era bastante rebelde ... [al crecer] era el tipo de niña que pasaba tiempo en la cocina con las criadas de color para aprender a cocinar. Tenía un espíritu muy libre, era una artista, y no estaba destinada a ser académica”.

Paul y Linda McCartney en 1973. getty

¿Cuándo se casaron Linda y Paul McCartney?

Linda y su hija Heather se mudaron a Londres con Paul, y entre los tres había un vínculo muy amistoso. Se casaron en una pequeña ceremonia civil en Marylebone Town Hall el 12 de marzo de 1969 —una semana después, se casaban John Lennon y Yoko Ono, así que las críticas hacia ambas mujeres estaban muy latentes, especialmente por la ruptura del grupo.

Paul y Linda agrandaron la familia y tuvieron a Mary, Stella y James McCartney. Vivían una vida relativamente tranquila y alejada de los reflectores, dejando que sus hijos crecieran en un ambiente armonioso y aprendiendo de las responsabilidades del día a día.

Paul y Linda McCartney en Cannes en 1980 getty

Linda McCartney, el apoyo a Paul y a Wings

Paul atravesó una fuerte depresión por la separación de The Beatles, hasta que Linda tomó riendas del asunto y lo convenció de formar su propio grupo y seguir con la composición musical. Paul le enseñó a tocar el piano, y tras la formación del grupo Wings —mismo que se creó en 1971— Linda fue la tecladista por una década.

Paul McCartney, Linda McCartney, Jimmy McCulloch, Denny Laine y Geoff Britton de Wings en 1974. getty

¿Qué pasó con Linda McCartney?

En 1995 diagnosticaron a Linda con cáncer de mama, enfermedad que hizo metástasis en el hígado y tras unos años de cuidados, falleció a los 56 años en 1998 en Tucson, Arizona.

Linda dejó un legado en torno a la fotografía, a su activismo en contra del maltrato animal y en el estilo de vida vegano. Ahora, cada vez que Paul Canta Maybe I’m Amazed, hace un pequeño tributo, gracias a que fue la canción que escribió una vez superados los meses turbios en que se terminó The Beatles. “Ese era mi sentimiento: Tal vez me asombro por lo que está sucediendo [Maybe I’m Amazed]... Tal vez soy un hombre y tal vez eres la única mujer que podría ayudarme; Nena, ¿no me ayudarás a entender?... Tal vez me asombra la forma en que me sacaste del tiempo, me colgaste en el aire, tal vez me asombra la forma en que realmente te necesito”.

Paul y Linda McCartney en París en 1993 afp