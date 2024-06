La millonaria e histórica tiara que Olivia Henson llevó a su boda con el duque de Westminster —y otros detalles del look nupcial

No todo es malas noticias con la realeza británica —dígase, que quizá no veamos a Kate Middleton por lo que resta del año—, pues una boda real ha tomado lugar en Inglaterra y se llevó todos los titulares. Hugh Grosvenor, 7° duque de Westminster, y Olivia Henson se dieron el ‘sí acepto’ en la Chester Cathedral, y aunque duela saber que un royal soltero-de-oro se nos ha escapado de las manos, aquí tenemos múltiples detalles del vestido de novia, la histórica (y millonaria tiara) y de los invitados a esta ya muy querida royal wedding.

¿Quiénes son Olivia Henson y el duque de Westminster?

Hugh Grosvenor —también conocido como uno de los hombres más ricos en Gran Bretaña, con una fortuna estimada de £10.127 mil millones—, tiene 33 años, es presidente de Grosvenor Group (una empresa de desarrollo e inversión inmobiliaria) y propiedades que incluyen la finca Reay Forest Estate de 39,000 hectáreas en Sutherland, Escocia. El duque de Westminster, que también es filántropo, tiene muy buena relación con los príncipes William y Harry —de hecho es padrino de Archie—.

Olivia Henson (o como me gusta llamarle, ‘la favorita de dios’) asistió al Marlborough College con la princesa Eugenia, y es hija de Rupert Cornelius Brooke Henson y Caroline Belinda Frisby, cuya bisabuela fue Lady Geraldine Mariana Hoare, una bisnieta del 5º Duque de Rutland. ¿Por qué no pude tener familiares en la realeza? Anyway, Olivia se graduó en estudios hispanos e italiano del Trinity College en Dublin, y según Sky News trabaja como gerente senior de cuentas en Belazu, una empresa de producción de alimentos éticos en Londres que envía ingredientes naturales de alta calidad y sostenibles a los compradores a través de colaboraciones con agricultores (vía Harper’s Bazaar US).

Los invitados asistieron a la boda del Duque de Westminster y la señorita Olivia Henson el 7 de junio de 2024 en la Catedral de Chester, Reino Unido. getty images

Hugh Grosvenor, Duque de Westminster y Olivia Grosvenor, Duquesa de Westminster, salen de la Catedral de Chester después de su ceremonia de boda el 7 de junio de 2024 en Chester, Inglaterra. Hugh Grosvenor, 7º Duque de Westminster (quien heredó su ducado tras la muerte de su padre Gerald Grosvenor, 6º Duque de Westminster en 2016), anunció su compromiso con Olivia Henson (quien se convierte en la nueva Duquesa de Westminster) en abril de 2023. getty images

La tiara y el vestido de la novia para la boda del duque de Westminster

La mañana del viernes 7 de junio del 2024 fue cuando se rompió mi corazón, digo, se llevó a cabo la boda entre Olivia Henson y el duque de Westminster, quienes fueron novios por dos años. El príncipe William participó en la boda (sin Kate) y entre los invitados de la jet set británica acudieron la princesa Eugenia y la condesa de Lichfield.

¿Cómo fue el look nupcial? Sobrio, fabuloso y digno de una boda en junio para la nueva duquesa de Westminster (que no soy yo, por si quedaban dudas). La novia optó por un vestido de Emma Victoria Payne; el vestido de Henson presentó una elegante silueta con falda cortada al bies a través de la cintura plisada, con mangas recogidas y puños de organza de seda bordada y la espalda abierta. También guardaba detalles bordados hechos a mano con motivos florales y una cola de satén de crepé de seda de dos metros de largo, vía Tatler.

La elección de tiara fue, de acuerdo con The Telegraph, “una de las piezas más preciadas de la colección de Westminster”, ya que llevó la Myrtle Wreath Tiara (la tiara de hojas de mirto de Fabergé de la familia Grosvenor). El especialista en diamantes Zack Stone dijo a Express UK que la impresionante pieza fue creada en el taller de Fabergé en 1906 por el diseñador Albert Holmström cuyo valor es casi £60,000. En los detalles, es una tiara adornada con diamantes brillantes, dos ramilletes de hojas engastadas en plata y bayas de mitro con oro rojo grabado. Es la misma tiara que usó la hermana de Hugh cuando ésta se casó con Edward van Cutsem en 2004.

Bueno, salud por los novios. 🥂