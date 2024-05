Esta es la educación diferencial que le dan al príncipe George por ser el heredero

Kate y William formaron una amplia familia de cinco con sus tres adorables hijos: el príncipe George (22 julio 2013), la princesa Charlotte (2 mayo 2015) y el príncipe Louis (23 abril 2018); se ha reportado numerosas veces que los príncipes de Gales quieren que sus hijos tengan una infancia lo más normal posible, pero saben que con George, en calidad de heredero, habrá un trato diferente. ¿En qué consistirá y cómo es distinta a la de sus hermanos menores? Por cierto, ya casi es junio, y parece que no veremos a la princesa Kate lo que resta del año.

La educación diferente que recibe el príncipe George de Gales

El príncipe George comenzó en la escuela Thomas’s en Battersea en 2017, pero hasta septiembre 2022 la familia se mudó y lo cambiaron a la escuela Lambrook, una escuela preparatoria independiente cerca de su hogar en Windsor (significa que llega hasta el año 8, equivalente al séptimo grado en los EE. UU.). Tanto el príncipe William como Kate Middleton asistieron a prestigiosas escuelas internados, e Eton College era una posibilidad para George, sin embargo también se ha considerado Marlborough College, una escuela mixta (lo que podría permitir que sus hermanos, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, también asistan). Pero no se ha hecho ningún anuncio oficial sobre su próxima escuela.

Durante la Garden Party anual en el palacio de Buckingham, el príncipe William dio una contundente pista sobre el futuro del príncipe George: que “George es un futuro piloto en ciernes”, explica Vanidades según la crónica publicada por el ¡Hola! Recordemos que William se entrenó como piloto de helicóptero con la Real Fuerza Aérea —voló como piloto de búsqueda y rescate con la RAF desde 2010 hasta 2013, más tarde se convirtió en piloto de la ambulancia aérea de East Anglian durante dos años, comenzando en 2015.

El príncipe Carlos, la reina Isabel II y el príncipe George. getty images

¿Será el príncipe George piloto como su papá? Ahora sabemos que es una posibilidad, comentario que no se ha hecho respecto a sus otros dos hijos. El biógrafo Robert Lacey, autor de Battle of Brothers, ha hecho menciones sobre la presunta educación del pequeño royal: podría ser “un miembro joven de la realeza cuyo deber será apoyar a individuos y organizaciones benéficas de todos los ámbitos en Reino Unido y el mundo” y que “tendrá lecciones similares a las que tuvieron su padre, abuelo y bisabuela” (vía The Mirror).

Otro aspecto que revela Lacey es que Kate y William habrían tomado la decisión de decirle a George que él es el futuro rey cuando cumpliera 7 años (ahora tiene 10). “Tal vez algún día George nos cuente la historia él mismo”, mencionó el autor, “pero se cree que en algún momento del séptimo cumpleaños del niño, sus padres le dieron más detalles sobre lo que implicaría particularmente su vida de ‘servicio y deber’ real en el futuro”.