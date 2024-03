¿Quiénes son los hijos de Kate Middleton y qué lugar ocupan en la sucesión al trono?

Kate Middleton y el príncipe William forman una de las parejas en la realeza británica con la historia de cuento de hadas por excelencia: él, el heredero más cotizado de los noventa, y ella, una chica inglesa con alma altruista y perfil bajo que logró conquistar a un príncipe de carne y hueso. Después de una de las royal weddings más televisadas el 29 de abril del 2011, ahora son una amplia familia de cinco con sus tres adorables hijos: George, Charlotte y Louis. Con William siendo el sucesor del rey Carlos III, ¿cómo queda el acomodo en la línea al trono?, y ¿qué títulos oficiales tienen los hijos de Kate? Esto y más te lo detallamos a continuación. Lee aquí: La princesa Kate revela diagnóstico de cáncer en un emocional video.}

¿Cuántos hijos tiene la princesa Kate?

Kate Middleton, la princesa de Gales y futura reina consorte de Inglaterra, es madre de tres: el príncipe George (22 julio 2013), la princesa Charlotte (2 mayo 2015) y el príncipe Louis (23 abril 2018). Se ha reportado numerosas veces que Kate y William quieren que sus hijos tengan una infancia lo más normal posible, pero saben que con George, en calidad de heredero, habrá una educación a parte.

getty images

¿Qué títulos tienen los hijos de Kate y William?

• El príncipe George Alexander Louis es el hijo mayor (10). Es el segundo en la línea de sucesión al trono británico: el príncipe George es heredero al trono, pero al momento “no se espera que ningún deber real comience hasta que George esté bien entrado en la veintena”, escribió Robert Hardman, autor de The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy. Eso sí, cuando George cumpla 12 años no podrá viajar más en avión con su familia —tendrán que hacerlo por separado— ya que así evitan algún colapso en la línea de sucesión.

getty images

• La Princesa Charlotte Elizabeth Diana es su segunda hija (8). Ella es la cuarta en la línea de sucesión al trono: Charlotte tiene un futuro prometedor y lleno de cambios de paradigmas —comenzando por el hecho de que será la primera mujer de la realeza en asistir a Eton College, la institución en la que estudió su padre y el resto de hombres de la monarquía británica. La segunda hija de Kate y William, a sus 8 años, posee una fortuna de $5 billones de dólares; esto debido a su estatus como miembro de la familia real británica e incluye el valor de las propiedades reales, las joyas de la Corona y los ingresos generados por los diversos negocios e inversiones de la familia real.

• El Príncipe Louis Arthur Charles es su hijo menor (5). Él es el quinto en la línea de sucesión al trono: es el más pequeño y el más divertido de los hermanos. Se roba las miradas en todos los eventos públicos gracias a su simpática personalidad y por cómo se relaciona con los adultos. Él también entra en la lista de los niños más ricos, con una fortuna de $400 millones USD.