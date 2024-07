Así son Honor y Haven, las hijas de Jessica Alba que usan la ropa Y2K de la actriz

Si alguien conoce de primera mano la experiencia de prestarle ropa a sus hijas, es Jessica Alba. Y no es nada raro pensar en esto cuando nos damos cuenta de que la actriz de 43 años es madre de una sdolescente y una preadolescente. Para la alfombra roja de su más reciente película, Trigger Warning, Alba decidió llevar a sus dos hijas, Honor (16) y Haven (12), quienes optaron por llevar vestidos que su mamá ya había usado con anterioridad: su hija mayor portó un Prada del 2007 (que Jessica usó en la premiere de Valentine’s Day in London) y su hija menor un Dolce & Gabbana del 2010 (que Jessica usó en el Comicon). Está más que claro que la estrella de Hollywood tiene una gran relación con sus hijas, pero no sería la primera vez que las vemos teniendo esta complicidad.

¿Cuántos hijos tiene Jessica Alba?

Jessica Alba y su esposo Cash Warren son padres de tres hijos: Honor Marie (2008), Haven Garner (2011) y su hijo Hayes (2017).

La historia de amor de Jessica Alba y Cash Warren comenzó en el set de la película de superhéroes Fantastic Four en 2004. Alba, una estrella en ascenso, fue elegida para interpretar a Sue Storm (Mujer Invisible), mientras que Warren trabajaba como asistente del director. Según informes, su atracción inicial fue innegable —especialmente cuando Warren tenía la tarea de tomar fotos Polaroid de Alba—. Al principio, mantuvieron su relación privada y casual, ya que ella estaba enfocada en su carrera en Hollywood y Warren en su trabajo tras bambalinas.

Sin embargo, entre 2005 y 2007, comenzaron a aparecer juntos en eventos y alfombras rojas, haciendo pública su relación. En 2008, atravesaron un momento difícil debido a las inseguridades y celos de Warren en relación con la fama de Alba, lo que resultó en una breve separación. Afortunadamente lograron superar sus problemas y se casaron en mayo de 2008 en una ceremonia privada. Desde entonces son considerados una de las parejas más duraderas de Hollywood, equilibrando sus carreras con la crianza de su hermosa familia pero manteniendo la privacidad de sus hijos.

La maternidad para Jessica Alba

Durante una entrevista con Real Simple, Jessica se mostró vulnerable al hablar de cómo tuvo intenciones de modificar la compleja relación familiar con hijas adolescentes —mencionando que ella y Honor “discutíamos todo el tiempo por tonterías”.

“Lo que le dije a Honor fue: ‘Quiero ser una mejor madre para ti, y este es tu espacio para hablar de todo lo que te molesta de mí'", dijo Jessica. “Eso también le dio un poco de perspectiva - que no soy la mala; simplemente estoy siendo una madre. Ella saldrá adelante, y yo seguiré aquí". Además explicó que su terapeuta le dijo que “es natural que los niños no estén de acuerdo con sus padres, y como padre no siempre se trata de tener la razón o ser racional en ese momento”.

Pero esta no es la primera vez que Jessica habla sobre terapia en las entrevistas. En 2022 confesó que ella y sus hijas iban juntas a terapia “alrededor de la pubertad [por que es] cuando empezaron a cerrarse y a ponerse muy como, ‘No quiero hablar más.’ Y yo les decía, ‘No vamos a hacer esto. Tenemos que mantener una línea de comunicación aquí".

Añadió que su hija mayor tomó muy bien la experiencia: “Honor se sintió empoderada para encontrar su voz [...] siendo capaz de defender sus opiniones de una manera y realmente ganar confianza para decir, ‘Mamá, me gusta esto, no me gusta esto”.