Jennifer Lopez cambia de look y ahora usa el corte bob micro más favorecedor

Los últimos días de enero son para hacer énfasis en las pasarelas y las celebridades que acuden a ellas. Con la llegada de la Semana de la Alta Costura, veremos creaciones fuera de este mundo y a varios rostros conocidos iluminando los desfiles con su presencia. Pero fue Jennifer Lopez en el show de Schiaparelli que nos sorprendió con una transformación de look, ya que se olvidó de la melena XL y apostó por un corte bob micro en efecto wet que resulta de lo más favorecedor a sus 54 años.

JLo Twitter

JLo Twitter

Jennifer Lopez transforma su look con nuevo cabello corto

JLo ha debutado con uno de los 13 cortes bob para mujeres con cabello delgado que te darán más volumen; es un estilo micro french bob cut que peinó en estilo wet para darle más forma a la melena y luce rejuvenecedor. Los cortes bob son uno de los más populares por su versatilidad y lo elegantes que lucen; ya sea que tengas el cabello liso o rizado, un rostro redondo o angular, la practicidad del corte bob garantiza que puede ser adoptado por personas de diferentes edades, personalidades y preferencias de moda. La clave radica en comprender las sutilezas del bob y colaborar con un estilista experto para crear una versión personalizada que realce y favorezca las características individuales, ¡haciendo que este corte de cabello atemporal sea accesible para todos!

Este nuevo corte de Jenny from the block demostró que las mujeres de 50 y más lucen fabulosas con una melena pequeña. Además del look, Jennifer sorprendió en la pasarela Schiaparelli con un abrigo hecho de 7,000 pétalos de rosa reales, mantenidos frescos y vivos con agua azucarada, también conocida como néctar de colibrí, diseñado especialmente para ella. Si te sientes inspirada por este cambio de look de JLo, aquí tienes las 12 mechas para corte de pelo bob que son los más pedidos del 2024 y rejuvenecen el rostro.