Este es el perfume que une a la reina Isabel II y Marilyn Monroe

Marilyn Monroe y la reina Isabel II tenían más en común de lo que pensaban. Ambas nacieron en 1926 y se convirtieron en una de las figuras más importantes a nivel global —cada una haciéndolo con el antecedente que le correspondía. Incluso, cuando ambas tenían 30 años de edad, coincidieron en una premiere y Marilyn llevó un vestido tan escotado que provocó aquella temida mirada de la monarca. Esto, claramente, no significa que fueran enemigas o algo por el estilo; lo curioso del asunto es que aún viviendo en mundos tan diferentes, tenían varias similitudes, y una de ellas era el perufme Chanel No°5.

Marilyn Monroe y la reina Isabel II usaban el mismo perfume Chanel

Existen muchas versiones de la cita que apareció por primera vez en la revista Life en abril de 1952. A Marilyn Monroe, entonces de 26 años, le preguntaron, ¿Qué usas al dormir? y su respuesta, según diferentes fuentes, fue ¿Qué uso para dormir? Chanel No. 5, por supuesto, o

Solo unas gotas de Chanel No. 5. Un año después, en 1953, se fotografió a Monroe en la cama para la revista Modern Screen y, aunque las fotos no se publicaron en ese momento, se puede ver claramente una botella de Chanel No. 5 en su mesa de noche, lo que parecía confirmar el sentido de la cita.

En 1983 se redescubrió una grabación de sonido perdida que al menos confirmó la veracidad de la historia original. En el clip de audio se escucha al entonces editor en jefe de Marie Claire, Georges Belmont, entrevistando a Monroe en 1960 para su película ‘Let’s Make Love’. Con su característica voz entrecortada, Marilyn dice: “Sabes, me hacen preguntas. Solo un ejemplo: '¿Qué te pones para dormir? ¿Una camisa de pijama? ¿El pantalón del pijama? ¿Un camisón?’ Así que dije, ‘Chanel No. 5', porque es la verdad... y sin embargo, no quiero decir ‘desnuda’. ¡Pero es la verdad!”. El clip de sonido fue posteriormente utilizado por Chanel para una campaña de televisión que mostraba a la actriz haciendo diferentes actividades.

getty

Del otro lado del mundo, en Inglaterra estaba nada menos que la reina Isabel —también muy joven, subiendo al trono a sus 25 años—, usando el mismo perfume Chanel No°5. Gracias a la nueva exhibición del Museo V&A, Gabrielle Chanel. A Fashion Manifesto, supimos que hay una carta escrita por la reina que data de abril de 1955, en la que le agradece al asistente de su esposo (el príncipe Felipe) el regalo que le envió: “Como de costumbre, has descubierto exactamente lo que quería, y quiero agradecerte mucho por el regalo de cumpleaños del perfume Chanel. Ya lo estoy usando y ¡espero que me haga oler mucho mejor por ello!”

Ahora sí que sabemos a qué olían la reina Isabel II y Marilyn Monroe en su juventud