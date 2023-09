El día que la reina Isabel II desaprobó el escote de Marilyn Monroe

Marilyn Monroe y la reina Isabel II tenían más en común de lo que pensaban. Ambas nacieron en 1926 y se convirtieron en una de las figuras más importantes a nivel global —cada una haciéndolo con el antecedente que le correspondía. No sería de extrañar que ambas mujeres coincidieran en algún punto de la vida —considerando que Marilyn lamentablemente murió a la temprana edad de 36 y la reina con sus longevos 96—, pero cuando este evento canónico sucedió, la afamada actriz rompió el protocolo de vestimenta sin remordimiento.

getty

¿Cuándo se conocieron Marilyn Monroe y la reina Isabel II?

La reina de Inglaterra y la reina de Hollywood se conocieron a los 30 años de edad en la premiere de The Battle of the River Plate en Londres.

¿Realmente Isabel II ‘desaprobó' el escote de Marilyn Monroe?

Con aquel glamour rebelde que caracterizaba a Monroe, la estrella de cine se formó en línea para saludar a la reina, quien pasaría a uno por uno entre los asistentes. En el libro When Marilyn Met the Queen, el escritor Michele Morgan detalló que las dos intercambiaron una breve conversación, aunque lo que llamó la atención fue el look de Marilyn: un vestido de falda recta con diseño corsé en escote de corazón y tela cayendo del centro. Morgan explica que a Marilyn le pidieron adherirse al protocolo de vestimenta, el cual implicaba no llevar modelos cortos o con escotes pronunciados que mostraran ‘demasiada’ piel. La actriz de Some Like It Hot hizo caso omiso a las recomendaciones y apareció en este glamuroso modelo dorado metálico con guantes largos.

Las fotografías de ambas mujeres saludándose no fue lo único que dio la vuelta al mundo, sino que en el video corre a detalle la ligera mirada de abajo hacia arriba que una joven Isabel II le propició a Marilyn —y lo mismo hizo la actriz, cabe mencionar. Morgan menciona en el libro que ‘Marilyn Monroe estaba muy nerviosa por conocer a la reina’, pero esto no le impidió recalcar que la monarca era realmente una persona muy afable. “La reina es muy cálida. Irradia dulzura”, diría Marilyn Monroe a los periodistas que le preguntaron por este encuentro; “me preguntó qué me parece vivir en Windsor, y dije, ¡cómo! Y dijo que como yo vivía en Englefield Green, cerca de Windsor, éramos vecinas. Así que le dije que Arthur [Miller] y yo paseábamos en bicicleta por el parque”.

Estas son las únicas imágenes de ambas mujeres en un mismo plano, y podría ser “una de las mejores fotos jamás tomadas de Isabel II durante su reinado”, según el profesor asociado de la Universidad de las Artes de Londres, Tom Seymour (vía Express). “Se podría argumentar que no existen otras dos mujeres que hicieron más para definir la feminidad moderna en el siglo XX”, escribió en The Art Newspaper.