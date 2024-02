Emma Watson nunca aplica el lujo silencioso, pero siempre luce como un millón de dólares

Después de que Emma Watson llevó un vestido que parecía flotar, y el público la llamó ‘Hermione’ de nuevo, la actriz de 33 años ha demostrado tener un look impecable y timeless que funciona para cualquier adulto joven pero sin perder de vista ni la elegancia ni la comodidad. Prueba de esto han sido los últimos conjuntos que ha llevado a las semanas de la moda —incluyendo su aparición en varias front rows— que aunque bien podrían llevar el ADN del lujo silencioso (quiet luxury) no rayan en la sobriedad por completo.

Los looks de Emma Watson en las semanas de la moda que jamás fallan

Si tienes TikTok —o simplemente has escuchado el slang de la generación Z— notarás que por todos lados se habla del ‘quiet luxury’ o lujo silencioso. A grandes rasgos es el less is more del momento, una definición para la ropa que no tiene logos visibles porque su explícita calidad y exclusividad habla en nombre de las prendas —mismas que normalmente están a precios realmente altos—. El término de quiet luxury aboga por el minimalismo, los tonos neutros y a ser un guardarropa cápsula. Son piezas en su mayoría atemporales, de alta calidad e idónea para combinar de forma monocromática, algo que sí hemos visto en el clóset de la actriz británica pero que no necesariamente es su plegaria de moda. ¿Por qué lo decimos? Porque el estilismo de Emma Watson en las semanas de la moda han mostrado un lado más divertido, juvenil y refrescante, que además son perfectos para hacer la transición entre los meses de marzo y abril para la llegada de la primavera 2024.

Para un paseo por la Semana de la Moda de Milán, vimos a Emma con un atractivo conjunto semi monocromático de jeans amplios, trench coat con un suéter camello encima, camisa azul claro y mocasines Prada.

Emma Watson es vista durante la Semana de la Moda de Milán - Ropa de Mujer Otoño/Invierno 2024-2025 el 21 de febrero de 2024 en Milán, Italia. getty images

Fue justamente el look que decidió llevar al desfile de Prada en Milan Fashion Week que demostró ser útil para llevar en días lluviosos. Un vestido corto y vaporoso de tela con estampado floral y holanes, con un trench coat azul marino con mangas recogidas y pumps color nude.

Emma Watson asiste al desfile de moda de Prada Otoño/Invierno 2024 de Ropa de Mujer durante la Semana de la Moda de Milán Otoño/Invierno 2024 - 2025 el 22 de febrero de 2024 en Milán, Italia. getty images

El último look off-duty resulta inspirador para salidas súper casuales, con jeans amplios, trench coat amplio, un suéter lila y tenis Adidas para añadir un toque sporty.