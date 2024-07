De cuánto es la fortuna de Anant Ambani y Radhika Merchant, novios de ‘la boda del año’ en India

Por fin, después de las extravagantes fiestas pre-boda de los Ambani (ya sabes, aquellas donde cantaron Rihanna y Justin Bieber, y entre los invitados estaban Mark Zuckerberg y Bill Gates), la fecha oficial de la celebración está por llegar. Del 12 al 14 de julio 2024, Anant Ambani y Radhika Merchant tendrán lo que se espera como ‘la boda del año’ en India, y es que el hijo del undécimo hombre más rico en todo el mundo claramente generaría expectativas en tan fastuosa ceremonia. La pareja que ya lleva varios años de relación se ha estado preparando para un magno evento, a sabiendas que de el público mismo presentó una curiosidad inmensa por ver qué sucederá.

¿Cuándo es la boda de Anant Ambani?

Anant Ambani y Radhika Merchant tuvieron su Gol Dhana —fiesta de compromiso— el 19 de enero del 2023 en una lujosa ceremonia en Antilia (la residencia privada situada en Bombay, India, de los Ambani). La gran, y final, celebración se llevará a cabo del 12 al 14 de julio 2024.

Quizá haya un poco de confusión sobre cuándo sería la fecha oficial de la boda, ya que hemos visto múltiples eventos tomando lugar que claramente podrían ser confundidos por una wild wedding. La primera celebración pre-boda tuvo lugar el 1, 2 y 3 de marzo (en ésta cantó Rihanna). A finales de mayo se fueron de crucero y viajaron por el Mediterráneo (aquí cantaton los Backstreet Boys, Coldplay y David Guetta). A inicios de julio fue que Justin Bieber se presentó en un concierto exclusivo para la familia y amigos en Mumbai.

Aunque hacer el cálculo de cuánto se ha gastado en estas fiestas pre-boda suena interesante, no soy una finance girl y el tiempo para escribir todos estos artículos no me da. Mientras, se pueden conformar con saber esto: “se rumorea que Rihanna recibió 7 millones de dólares por su actuación, mientras que la cifra sugerida para Bieber es de 10 millones de dólares”, informan en la BBC, estimando que “ya han gastado entre 11,000 millones y 13,000 millones de rupias [132 millones a 156 millones de dólares]”.

De cuánto es la fortuna de Anant Ambani y Radhika Merchant, novios de ‘la boda del año’ en India getty images

De cuánto es la fortuna de Anant Ambani

Anant, 29, es el hijo menor de Mukesh Ambani, presidente de Reliance Industries (un conglomerado multinacional indio con negocios en energía, petroquímicos, gas natural, comercio minorista, entretenimiento, telecomunicaciones, medios de comunicación y textiles). Mukesh es considerado el hombre más rico de Asia, con una fortuna estimada en más de $120 mil millones a julio de 2024.

Sus cargos directivos en la empresa, junto con la herencia de su padre, han dejado a Anant bien posicionado, estimando a tener un valor neto de $40 a $60 mil millones. Se graduó de la Brown University y también es director de la empresa multinacional de tecnología Jio Platforms Limited, que está valorada en unos £49 mil millones. Otro factor económico podría deberse a ser propietario del equipo de la Indian Premier League, Mumbai Indians, uno de los equipos de críquet más exitosos de la liga (vía moneyweek).

De cuánto es la fortuna de Radhika Merchant

La bride-to-be es empresaria e hija del heredero billonario Viren Merchant, CEO de una compañía farmacéutica privada llamada Encore Healthcare. Radhika es miembro directivo de la empresa y la fortuna estimada de la familia está en $90 millones de dólares.

Es egresada de la Universidad de Nueva York e inició su carrera profesional con el Grupo Isprava en 2017 como ejecutiva de ventas (es una desarrolladora de casas de lujo). La menor de la familia es también bailarina clásica competente, habiendo dedicado ocho años al aprendizaje de Bharatanatyam en la Academia de Danza Shree Nibha Arts en Mumbai.