Así es Eva Amurri, la hija de Susan Sarandon y el director italiano Franco Amurri, recién casada (por segunda vez) a sus 39 años

La hija de Susan Sarandon, Eva Amurri, se acaba de casar por segunda vez a sus 39 años con un vestido couture de Bridal Reflections que, para gajes del internet, causó mucho revuelo por el escote —era un modelo tipo corset adornado con una base transparente con encaje y una falda con drapeado en la cintura con sobrefalda de tafetán adjunta. Después se cambió a un minivestido ajustado y de falda acampanada, hecho de encaje bordado con plumas de avestruz en la parte de arriba. En medio de esta célebre unión entre Eva y su ahora esposo, el chef Ian Hock, la madre de la novia lució un hermoso traje floral de SuitShop hecho a la medida. Con dos padres involucrados en el mundo del entretenimiento (su papá es el director italiano Franco Amurri), Eva creció desarrollando el mismo talento pero buscando su propia esencia sin recaer demasiado en el factor de ser una Sarandon.

¿Cuántos hijos tiene Susan Sarandon?

La actriz de Thelma & Louise es madre de tres hijos. Eva Amurri (39) con el director italiano Franco Amurri; y a Jack Henry Robbins (35) y Miles Guthrie Robbins (32) con Tim Robbins, la última pareja de Susan Sarandon con quien estuvo por 23 años.

Los tres hijos de Susan Sarandon están involucrados en el mundo del entretenimiento, siendo su hijo Jack un escritor, director y editor, mientras su hijo menor Miles ha aparecido en múltiples shows de televisión y tiene un grupo musical.

Así es Eva Amurri, la hija de Susan Sarandon

Amurri tuvo un papel en la película The Banger Sisters (2002), protagonizada por Susan e interpretando a la hija del personaje de su madre. Participó como estrella invitada, junto a su madre, en un episodio de Friends y reapareció en 2004 con Saved!. Pero uno de sus primeros papeles en grande fue con la película Middle of Nowhere (2008).

Hoy día se describe a sí misma como ‘creadora de contenido’ en su perfil de Instagram con más de 200 mil seguidores y se dedicó a su blog de estilo de vida, Happily Eva After. Y en cuanto a vida personal, primero estuvo casada con el ex jugador de la Major League Soccer y excomentarista de NBC Sports, Kyle Martino —caminaron al altar en 2011 y tuvieron tres hijos: Marlowe Mae (2014), Major James (2016) y Mateo Antoni (2020). Sin embargo, en 2019 anunciaron que estaban en proceso de separación tan solo dos meses después de saber que tendían a su tercer hijo. Con su ahora esposo, Ian Hock, ya había estado saliendo durante dos años y finalmente se casaron el 29 de junio del 2024.