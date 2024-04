Suki Waterhouse y Robert Pattinson son oficialmente papás e internet se volvió loco con la primera foto que la cantante y modelo compartió en redes sociales —“bienvenido al mundo, mi ángel”, escribió en una imagen cargando a su baby. Suki y Robert dieron la bienvenida a su primer bebé en marzo de este año, pero todavía se desconoce tanto el nombre como el género.

Así es el adorable bebé de Suki Waterhouse y Robert Pattinson

La actriz de Daisy Jones & the Six recibió muchos comentarios de diferentes celebridades —Paris Hilton, Selena Gomez, Miranda Kerr y Lily Collins fueron algunas de ellas.

En diciembre, una fuente confirmó a People que Suki Waterhouse (32) y Robert Pattinson (37) estaban comprometidos. “Ambos se quieren casar, es importante para ellos”, añadieron.

Waterhouse anunció que estaba embarazada durante su presentación en el festival Corona Capital en la Ciudad de México. “Decidí usar algo con mucho brillo para distraerlos de algo, pero creo que no está funcionando”, dijo en alusión al vestido de lentejuelas que traía puesto para dar el concierto, donde ya se notaba el baby bump.

¿Quién es Suki Waterhouse?

Suki es una reconocida modelo y actriz británica, pero no creció en un ambiente de entretenimiento —su papá es cirujano plástico y su mamá enfermera. Tiene 31 años (5 enero 1992) y es originaria de Hammersmith, Londres.

Fue descubierta en un pub y a los 19 años inició su carrera de modelaje, y en 2013 fue el rostro de una fragancia de Burberry; después para Swatch, Lucy in Disguise, H&M, Max Studio y Pepe Jeans.

¿A qué se dedica Suki Waterhouse?

Además de ser modelo y desfilar para firmas como Alexander Wang y Balenciaga, Waterhouse también se metió al mundo de la actuación. La hemos visto en Material Girl, como Bethany Williams en la película Love, Rosie, en la secuela de Divergent y actuando junto con Jim Carre, Diego Juna, Jason Momoa y Keanu Reeves en The Bad Batch (2016). Y si esa película no te suena, quizá la has visto en Billionaire Boys Club con Ansel Elgort, Taron Egerton, Kevin Spacey y Emma Roberts.

La carrera musical de Waterhouse comenzó relativamente tarde, con el lanzamiento de su EP debut “Milk Teeth” en 2015, mismo que recibió elogios de la crítica por su mezcla única de indie pop y retro pop.

En 2022, Waterhouse lanzó su álbum debut de larga duración “I Can’t Let Go” y la consolidó aún más en el mundo de la música. Además de su trabajo como artista en solitario, Suko también ha colaborado con otros músicos, como Bradfield y Milo Yiannopoulos, además de dar conciertos y ser telonera de otros músicos.

¿Cómo se conocieron Suki Waterhouse y Robert Pattinson?

Mediados del 2018: Suki y Robert fueron vistos por primera vez saliendo de una fiesta privada en Londres, y los rumores de un romance comenzaron a esparcirse.

Finales del 2018: La pareja es vista tomada de la mano y besándose en Nueva York, confirmando que estarían saliendo.

2019: Parrinson y Waterhouse ya son vistos en repetidas ocasiones, incluyendo el show de Dior Men’s Fall 2020 en París.

2020-2021: Aunque la pandemia evitó que veamos a esta power couple en acción, poco después fueron forografiados en Notting Hill tomados de la mano.

Diciembre 2022: Los dos aparecen juntos en la alfombra roja del show Dior Men’s Fall 2023 en Egipto.

Mayo 2023: Nos llenan de amor y esperanza en la alfombra de la Met Gala.

Noviembre 2023: Suki anuncia en el Corona Capital que está embarazada. 💕