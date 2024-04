Anne Hathaway habla del casting que consideró “de lo más asqueroso”

Anne Hathaway cuenta con casi 25 años de carrera y no por nada se ha colocado como una de las actrices más queridas en la industria. Desde chick flicks y películas de culto hasta dramas cinematográficos y varios proyectos fuera de las cámaras la han posicionado como una afamada figura de Hollywood. Lamentablemente vivió un caso incómodo durante un casting que la propia actriz de 41 años catalogó como “asqueroso”. Anne reveló que tuvo que besar a un total de 10 actores hasta que aceptaran al que se quedaría con el rol, situación que le dejó un recuerdo amargo.

Esta fue la desagradable experiencia de Anne Hathaway en un casting

Sin mencionar de qué película se trataba, la actriz de Devil Wears Prada contó que besar a los prospectos tenía como objetivo ver si había química, según contó a V Magazine. “En los años 2000, y esto me sucedió a mí, era considerado normal pedirle a un actor que se besara con otros actores para probar la química. Lo cual es realmente la peor manera de hacerlo”, dice. “Me dijeron: ‘Tenemos diez chicos viniendo hoy y estás elegida. ¿No estás emocionada de besarte con todos ellos?’ Y pensé, '¿Hay algo malo conmigo?’ porque no estaba emocionada. Pensé que sonaba asqueroso”.

Hathaway, quien pronto estrenará el nuevo proyecto The Idea of You, continuó reflexionando en esta presión a tan corta edad: “Y yo era tan joven y terriblemente consciente de lo fácil que era perderlo todo siendo etiquetada como ‘difícil’, así que simplemente fingí que estaba emocionada y seguí adelante. No fue un juego de poder, nadie estaba tratando de ser terrible o lastimarme. Era simplemente una época muy diferente y ahora sabemos mejor”.

getty images

El medio menciona que ahora que Anne Hathaway es productora, no hace falta encontrar una chispa o química besando a un montón de veinteañeros. ¿Cómo conseguir al chico adecuado? “Pedimos a cada uno de los actores que eligieran una canción que sintieran que su personaje amaría, una que hiciera bailar a mi personaje, y luego haríamos una pequeña improvisación”, dio como ejemplo para mencionar que así quedó Nicholas Galitzine para el papel en The Idea of You.

¿Habría sido el casting de su segunda película que la mandó al éxito, The Princess Diaries? Algo es seguro, qué bueno que los tiempos cambian.