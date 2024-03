The Idea of You: ¿por qué es una historia inspirada en Harry Styles?

“Soy demasiado mayor para ti”, “No, no lo eres”. Y así es como lanzamos un grito de fans al saber que Anne Hathaway regresa a las romcoms con una historia que, aparentemente, está inspirada en nadie menos que Harry Styles. The Idea of You es el nombre de esta película próxima a estrenar y ha levantado interés por la historia de una mujer enamorada de un chico menor que ella. Aquí todo lo que debes saber.

¿Dónde ver The Idea of You?

La película The Idea Of You estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 2 de mayo 2024.

Sinopsis de The Idea of You

Solène Marchand (Anne Hathaway), una galerista de arte de 39 años, está reacia ante la idea de llevar a su hija Isabelle a conocer a su boy band preferida, August Moon. Pero desde su divorcio, está más ansiosa que nunca para vincularse más con Isabelle. Sólo que lo último que Solène esperaba era tener una conexión con uno de los miembros del grupo. Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), el cantante principal, tiene la astucia, la confianza y el atractivo para capturar la atención de Solène —y viceversa.

Una película del director Michael Showalter —conocido por filmes como The Big Sick, Wet Hot American Summer y Hello, My Name is Doris— e inspirada en el libro homónimo de Robinne Lee. Este último punto es importante, ya que de aquí viene la idea de que, presuntamente, es una historia inspirada en una fanfiction de Harry Styles. O en el historial del cantante con la actriz y directora Olivia Wilde (recordemos que ambos tuvieron una extensa relación y ella era 10 años mayor que él). Pero, ¿qué tan cierto es esto?

La novela de Lee se publicó en 2017, mientras que Harry y Olivia empezaron a salir en 2020, así que las fechas no cuadran. “Esta historia nunca se supuso como una sobre Harry Styles”, dijo la autora a una revista, “es una historia sobre una mujer acercándose a sus 40, reclamando su sexualidad y redescubriéndose a sí misma, justo en el punto donde la sociedad tradicionalmente descartan a las mujeres como deseables y viables y completas”. Eso sí, reconoce que consideró tanto a Harry Styles como al príncipe Harry como inspiraciones, pero Lee tuvo una relación con un hombre más joven: “Simplemente quieres vivir de la manera en que vivías cuando estabas en la universidad, o en tus veintes, cuando tenías libertad y nunca tenías que pensar en nadie más que en ti misma”, explica.

Inspirada en Harry Styles o no, damos por seguro que queremos ver la manera en que esta película redefine la imagen de una mujer madura descubriendo el amor en una nueva etapa —además, ¡es Anne Hathaway!