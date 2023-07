Angelina Jolie y las bailarinas Chanel que guarda en su bolso al cansarse de los tacones

Después de sumarse al ‘lujo silencioso’ con la bolsa XL del verano, Angelina Jolie ahora nos trae las bailarinas Chanel que combinan con todo y son tan prácticas que pueden guardarse en el bolso para que las saques cuando te canses de los tacones —es más, estos flats caben perfecto en esa bolsa XL que mencionamos, ¿no crees?

Las bailarinas Chanel secretas de Angelina Jolie

Las bailarinas son un clásico que se renueva cada año, pero sin perder su icónica y tradicional forma. Por su silueta son cómodas, casuales y elegantes, aunque el color puede variar con la temporada; en el caso de Angelina Jolie, la vimos usando un calzado negro con detalle de lazo y moño sumamente femenino. El ballet ha servido de inspiración en infinidad de ocasiones al mundo de la moda. El más claro ejemplo es dando forma (y nombre) a los clásicos zapatos o flats conocidos como bailarinas por su inspiración precisamente en el calzado de esta danza y que Audrey Hepburn popularizó y que hoy día vemos reflejado en el ‘Balletcore’.

getty

getty

La actriz está en Nueva York acompañada de sus hijos Pax y Zahara Jolie, para poner en orden la próxima apertura de Atelier Jolie, mismo que tendrá base en el antiguo estudio de Jean-Michel Basquiat. Angelina nos está dando una buena sesión de moda con ese summer glow enfocado en una nueva prueba de cabello —más rubio en las puntas y más oscuro cerca de la raíz—. Y como buena business woman, no antepone su comodidad y acude al cambio de tacones a flats. Más allá del calzado, su look de pies a cabeza era un modelo bastante cómodo, pues combinó tanto sus pumps como sus bailarinas con un vestido de algodón negro en escote triangular y manga larga bombacha, con cinturón ancho para marcar la cintura; cuando el sol se escondió, solamente optó por un trench coat negro para cubrirla del frío neoyorquino.

El guardarropa cápsula de Angelina Jolie ha permanecido constante a lo largo de los años; la estética refinada y clásica de la actriz nunca ha vacilado. Su amor por un elegante gabardina de color caqui o negra está documentado, y rara vez se le ve sin un par de zapatos planos de diseñador, ya sea unas lujosas sandalias o bailarinas. Como prueba reciente de su amor por esta silueta de calzado sin esfuerzo, tenemos estas bailarinas negras de Chanel —mismas que usó en 2021. El calzado plano ha sido una tendencia importante para primavera y verano, pero no la descartamos en otoño. Por lo tanto, si planeas llevar el impulso de este ítem del Balletcore lo que resta del año, considera copiar la fórmula del atuendo de Jolie con pantalones ajustados, un abrigo acogedor y bailarinas oscuras para un look minimalista que no te defraudará. Como los zapatos son prácticamente un camaleón sartorial, se pueden combinar en infinitas combinaciones —con un vestido maxi fluido, una falda de tutú o pantalones anchos, por mencionar algunos.

Si las bailarinas aún no forman parte de tu guardarropa cápsula, o estás buscando un par nuevo, en The RealReal, Miu Miu y Vestiaire Collective frecuentemente tienen listados de este calzado clásico —Chanel, lamentablemente, ya no tiene el modelo de Angelina.