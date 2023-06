Angelina Jolie se suma al ‘lujo silencioso’ con la bolsa XL del verano

Quizá Carolina Herrera es la embajadora del ‘quiet luxury’ por derechos de antigüedad —no es mal comentario, ¿tener 83 años y lucir así? sí quisiese—, pero alguien que siguió sus propios pasos y reglamento para el dichoso lujo silencioso desde hace décadas, es Angelina Jolie. La actriz y activista hace apariciones esporádicas, pero siempre cumple con las expectativas en estilo: neutro, elegante pero casual, fiel a los colores fríos y evitando piezas arriesgadas. Hay algo en esa forma tan moderada de llevar prendas fluidas y hasta oversize de Jolie, que nos inspira para todo nuestro guardarropa de las cuatro estaciones. Pero en esta ocasión le atribuimos un accesorio que deslumbró por encima del outfit, un bolso XL.

No olvides leer sobre Angelina Jolie lanza Atelier Jolie, su propia línea de ropa con la que buscará reducir los desechos textiles.

getty

Angelina Jolie y su look de lujo silencioso

Angelina fue vista en las calles de Nueva York derrochando el lujo silencioso que tanto le caracteriza; la actriz de 48 años lució chic con un vestido negro —fácilmente catalogado dentro de los little black dress—, cargando un trench coat con tacones de aguja color negro. Ningún look estaría completo sin un bolso, así que la estrella de Maléfica llevó un bolso extra grande color blanco y sin logos visibles (la insignia del lujo silencioso, pues la simpleza se impone ante lo estrafalario). Considerando que en estos años se veía venir una inocente despedida a los bolsos XL, Jolie demostró todo lo contrario y se impuso ante una de las modas que más polémica han causado. A final de cuentas, ¿quién no necesita un bolso grande para guardar todo lo que necesita? Aunque hay una vasta selección de mini bolsos que reinarán en verano 2023, quizá sea momento de echarle un vistazo al catálogo de las oversize bags —que, admitámoslo, hace que las cosas se pierdan constantemente en su interior. Lee aquí nuestro top de maxi bolsos: Tendencia que vuelve este 2023.