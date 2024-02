8 colores de cabello que definirán la primavera 2024

A medida que las estaciones cambian y los días se vuelven más soleados, cambiar toda tu rutina de belleza es imprescindible, especialmente cuando se trata del color de tu cabello. Es hora de encontrar un nuevo look para primavera 2024 que pueda ser tanto moderno como favorecedor, llamativo y manejable —quizá algunas quieran un cambio completo y decidan hacerse un corte y apostar por estas 6 mechas balayage para pelo corto que son favorecedoras y rejuvenecen el rostro. La primavera es la temporada para cualquiera de estos cambios, es el momento del año para sentirse renovada y aquí tenemos las tendencias de color en el pelo para primavera 2024.

Tendencias de color para el cabello en esta primavera 2024

Esta primavera estará definida por contrastes de color, efectos glossy y brillantes. No te preocupes por el largo o corto del pelo, pues todos estos colores se aplican a la perfección a cualquier longitud; desde la influencia del cherry cola que trajo Gucci hasta las ya tradicionales mechas balayage, sigue estas referencias para inspirar tu próximo cambio de color del cabello. No te vayas sin leer sobre las 5 mechas para pelo bob que no dejaremos de ver en 2024 y son favorecedoras.