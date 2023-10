Hay una gran belleza en la simplicidad de una rutina bien orquestada, mejorando con cada paso el brillo natural de tu piel. Desde la primera aplicación del limpiador hasta la última gota de protector solar, cada producto que eliges debe cumplir la promesa de brindarte una piel más saludable y satisfecha. Aquí, enlistamos a tus nuevos aliados, con los mejores 28 productos para el cuidado de la piel de nuestras editoras y expertos.

POR JENNA ROSENSTEIN, JAMIE WILSON, KATIE INTNER Y TIFFANY DODSON.

Productos para piel sensible

PIEL SENSIBLE. “La base de una rutina para una piel sensible es un buen hidratante”, dice la dermatóloga neoyorquina, Whitney Bowe. “Si tu piel no está hidratada, entonces tu protección se ve afectada, y tu microbioma se desbalancea, y no tendrás el beneficio de ninguno de sus sofisticados y elegantes activos”.

Aunque tu piel sea naturalmente reactiva o sólo esté pasando por un mal momento, nos recomienda evitar alcoholes excesivos, fragancias fuertes o aceites esenciales, para así poder suavizar y mejorar los ingredientes que se encuentran en esta lista.

1. PROTECTOR SOLAR. El superhidratante Universal Glow Daily Defense Mineral Sunscreen Fluid SPF 40 de Dra. Loretta ($60 USD) combina antioxidantes con ectoína y extractos botánicos para protegerte de los rayos azules y ultravioletas.

2. HIDRATANTE. La dermatóloga recomienda que las personas con piel sensible opten por un humectante que activamente repare la barrera de la piel, y el Ultra Advanced Repair Barrier Cream de Kiehl’s ($48 USD) es la opción perfecta. Usa avena coloidal y beta glucano para imitar la estructura de los lípidos de la piel y al mismo tiempo reduce la irritación y el enrojecimiento.

3. CREMA PARA OJOS. El aplicador del Bright Star Activated Eye Cream de Ilia ($46 USD) tiene una punta de cerámica que sirve como herramienta relajante y masajeante para reducir la inflamación y las ojeras.

4. LIMPIADOR. El Foaming Cream Cleanser de Eve Lom ($55 USD) elimina cualquier rastro de suciedad, aceite y maquillaje –incluso las fórmulas waterproof– sin afectar los niveles de humedad que tu piel necesita.

5. EXFOLIANTE. El Micro Peel de La Mer ($270 USD) ofrece una novedosa opción para la exfoliación. Para balancear la mezcla de ácidos que eliminan la piel muerta, contiene semillas de jojoba, almendras dulces y aceites de hojas de eucalipto, además del Miracle Broth de la marca que ayuda a suavizar y humectar.

6. SUERO. El Tea Elixir Skin Resilience Activating Serum de Fresh ($80 USD) mejora las defensas de la piel en contra de factores estresantes con ingredientes funcionales como el ácido hialurónico, ceramidas, niacinamida, y extracto de té rico en antioxidantes.

7. TRATAMIENTO. La tecnología detrás del Advanced Sensitive Eyelash Conditioner de RevitaLash ($106 USD) hace que la mezcla de péptidos y botánicos sea adecuada y fácil de usar para ojos irritables.

Productos para piel mixta

Este tipo de piel siempre será un reto. “Es que no es consistente”, de acuerdo al dermatólogo Corey Hartman, y por esa razón es difícil encontrar productos que se ajusten a tus necesidades. “Evitar ingredientes agresivos en cualquier lado del espectro es probablemente lo más importante que debes considerar al crear tu rutina”, aconseja a aquellos que tienen este tipo de piel y mantenerse alejados de los alcoholes agresivos y los humectantes demasiado cargados. “Lo segundo es poner atención a cómo reacciona tu piel e ir ajustando los productos poco a poco”.

8. HIDRATANTE. El Regenerist Niacinamide Peptide 24 Hydrating Moisturizer de Olay ($29.99 USD) se absorbe rápidamente sin dejar una cubierta gruesa sobre tu piel.

9. LIMPIADOR. El Dew Dream Cleansing Balm de Eamed ($30 USD) elimina el maquillaje y el protector solar y ayuda a solucionar otros problemas como la resequedad y la congestión de los poros.

10. PROTECTOR SOLAR. El Glowfactor SPF 30 Instant Illuminating Lotion de StriVectin ($39 USD) está repleto de regaliz y extracto de raíz de malvavisco para agregar brillo, y aceite de argán para humectar.

11. MASCARILLA. Masque Vivant de Biologique Recherche rebalancea la piel y regula el exceso de grasa para reducir los brotes de granitos sin resecar la piel.

12. SUERO. El Concentrated Ginseng Renewing Serum de Sulwhasoo ($210 USD) ayuda a fortalecer la barrera de tu piel con los péptidos de ginseng.

13. EXFOLIACIÓN. El 7-Acid Daily Glow Peel de Clark’s Botanical ($80 USD) contiene una mezcla perfecta de ácidos y extractos hidratantes y suavizantes que minimizan el enrojecimiento y limpian tus poros.

14. SUERO ILUMINADOR. El Clarifique Pro-Solution de Lancôme tiene un coctel de 10% ácidos polihidroxi, niacinamida y extracto de capullos de haya para reducir manchas negras y el tamaño de los poros.

Productos para piel grasa

“Atacar a los aceites con un limpiador intenso causa más daños que beneficios”, afirma la dermatóloga Jenny Liu: “Una idea equivocada es que la piel grasa necesita limpiezas agresivas, pero limpiarla excesivamente puede ocasionar deshidratación e inflamación que puede incrementar la producción de aceites”. Exfóliate gentilmente, y elige hidratantes ligeros como el ácido hialurónico y niacinamida para minimizar el brillo.

“Los productos sobrecargados son oclusivos y se quedan en la piel creando una barrera que contiene el aceite incrementando el riesgo de tener poros tapados y erupciones”, dice Dendy Engelman, dermatóloga.”

15. PROTECTOR SOLAR. El Protect Your Light Daily Moisturizer SPF 30 de Keys Soulcare ($32 USD) combina dos de los favoritos de Engelman: niacinamida, que ayuda a matizar, regular las grasas y reducir el enrojecimiento; y el escualano, un humectante que no afecta la barrera de la piel.

16. HIDRATENTE. El Squalane + Vitamin C Rose Moisturizer de Biossance ($56 USD) mezcla antioxidantes con el escualano para una hidratación ligera.

17. SUERO. Hallarás hemiescualano y ciclopéptidos en las cápsulas Advanced Light Ceramide Capsules Strengthening & Refining Serum de Elizabeth Arden ($54 USD por 30) que ayuda a reducir el exceso de grasas y la apariencia de tus poros.

18. LOCIÓN. La Revitalizing Supreme+ Youth Power Soft Milky Lotion de Estée Lauder ($98 USD) tiene ingredientes como el ácido hialurónico y extracto de moringa (que ayuda a la producción de colágeno).

19. MASCARILLA. La mascarilla Exfoliating Enzyme Mask de Sisley ($140 USD) elimina la piel muerta y las grasas con una enzima de frutal natural.

20. LIMPIADOR. El Daily Purifying Cleanser de Ourself ($55 USD) balancea los niveles de pH de la piel para evitar una disrupción en su barrera pero al mismo tiempo elimina el exceso de aceites.

Productos para piel seca

La piel radiante es aquella que logra balancear perfectamente el agua y el aceite. ‘Si limpias tu piel e inmediatamente la sientes tensa eso significa que no estás conservando o produciendo mucha humectación', explica Michelle Henry, dermatóloga. ‘Es una gran manera de saber si tienes piel reseca’. Es importante saber la distinción entre piel reseca, que le hacen falta aceites; y la piel deshidratada, que le hace falta agua y tiende a ser circunstancial. Si tu piel es cronológicamente reseca, elige limpiadores sin espuma, sueros con activos como glicerina, péptidos, escualano, ceramidas y niacinamida, y humectantes repletos con bloqueadores como manteca de karité y aceites de plantas para mantener la humectación donde debe ir: en tu rostro.”

21. HIDRATANTE. El Barrier Restore Cream de Rhode ($29 USD) es un gran básico porque incluye algunos de los ingredientes favoritos de Henry para la piel reseca –niacinamida, péptidos y escualano– para suavizar y fortalecer la barrera tu piel, además de manteca de karité para sellar la humedad.

22. LIMPIADOR CORPORAL. No te olvides de tu cuerpo. El Dry-Cracked Skin Replenish Body Cleanser de Dove Body Love ($9.97 USD) está repleto de humectantes pesados como ceramidas, glicerina y petrolato para reparar la piel reseca durante tu baño diario.

23. LIMPIADOR. El hidratante libre de fragancias Hydrating Milky Cleanser de Thayers ($14.99 USD) deja la piel suave gracias a la glicerina, ácido hialurónico, extracto de hongo, y agua de flor de saúco.

24. SUERO. Aplica el primer suero Bio-Performance Skin Filler de Shiseido ($295 USD) por las noches para penetrar profundamente las moléculas de ácido hialurónico. La mañana siguiente, aplica el segundo suero para restaurarla a como estaba, resultando en una hidratación extrema y saludable.

25. TONIFICADOR. La exfoliación y la hidratación no son mutuamente exclusivas con el Essence Toner de Augustinus Bader ($93 USD), el cual revela nueva piel con una mezcla de ácidos e incrementa la hidratación con glicerina y ácido hialurónico.

26. GEL PARA OJOS. El V-Firm Eye Gel de Valmont es rico en péptidos y brinda una gran humectación donde más lo necesitas, ayudando instantáneamente a difuminar líneas de expresión alrededor de los ojos.

27. PROTECTOR SOLAR. El escualano brinda una hidratación ligera con el Solar Power Luminous SPF 30 de Rose Inc ($46 USD), así que su aplicación es sencilla entre tus humectantes y tus bases de maquillaje.

28. SUERO. El esponjoso Capture Totale Le Sérum de Dior ($100 USD) da resultados inmediatos con su ácido hialurónico, extracto de longoza fermentada y extracto antioxidante de iris toscana.