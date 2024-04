5 formas de llevar el cabello largo con fleco como Monica Bellucci para rejuvenecer el rostro

Además de las 10 mechas para el cabello largo que sí son elegantes y rejuvenecen el rostro, tenemos un par de cortes de pelo largo con fleco inspirados en el estilo de Monica Bellucci que son favorecedores y te quitarán años de encima —porque, aceptémoslo, no estamos listos aún para cortar esa melena de Rapunzel. El cabello largo ofrece un lienzo versátil para la creatividad, permitiendo a las personas experimentar con varios cortes que no solo realzan sus rasgos sino que también incorporan las últimas tendencias. En esta exploración de cortes de cabello para pelo largo con fleco nos sumergimos en estilos que no solo resisten la prueba del tiempo, sino que también aportan una energía fresca y juvenil al rostro.

¿Qué rejuvenece más el pelo largo o corto?

Hay un gran debate sobre cuál es el corte de cabello que rejuvenece más. Aunque el pelo largo ha sido satanizado para mujeres maduras, llevarlo con el debido estilo y color es clave para que lucir juvenil. Las capas son primordiales si quieres llevar el cabello largo, mientras que el corto siempre será favorecedor para todas las edades, especialmente de los 35 en adelante.

Cortes de pelo largo con flequillo degrafilado que rejuvenecen el rostro

Para revitalizar tu rostro mientras llevas el pelo largo con flequillo, considera incorporar capas en tu peinado para añadir volumen y movimiento. Puedes optar por los flecos degrafilados de lado, con textura y sobre el rostro, atrayendo la atención hacia tus rasgos y suavizando cualquier ángulo fuerte. Experimenta con diferentes técnicas de estilismo, como ondas despeinadas o mechones lisos y pulidos, para mantener tu aspecto fresco y versátil. Además, considera agregar reflejos o mechas más claras para añadir dimensión y profundidad a tu cabello, realzando aún más tus rasgos faciales. No olvides leer nuestra lista de las 8 formas de llevar el fleco cortina para rejuvenecer el rostro y lucir chic en 2024.