8 cortes para pelo largo que rejuvenecen el rostro y son tendencia en 2024

Además de las 10 mechas para el cabello largo que sí son elegantes y rejuvenecen el rostro, tenemos un par de cortes de pelo largo que son favorecedores y hasta rejuvenecen el rostro —porque, aceptémoslo, no estamos listos aún para cortar esa melena de Rapunzel. El cabello largo ofrece un lienzo versátil para la creatividad, permitiendo a las personas experimentar con varios cortes que no solo realzan sus rasgos sino que también incorporan las últimas tendencias. En esta exploración de cortes de cabello para pelo largo nos sumergimos en estilos que no solo resisten la prueba del tiempo, sino que también aportan una energía fresca y juvenil al rostro.



¿Qué rejuvenece más el pelo largo o corto?

Hay un gran debate sobre cuál es el corte de cabello que rejuvenece más. Aunque el pelo largo ha sido satanizado para mujeres maduras, llevarlo con el debido estilo y color es clave para que lucir juvenil. Las capas son primordiales si quieres llevar el cabello largo, mientras que el corto siempre será favorecedor para todas las edades, especialmente de los 35 en adelante.

Cortes de pelo largo que rejuvenecen el rostro

La incorporación de puntas texturizadas puede proporcionar un look moderno y dinámico. Los flequillos que enmarcan el rostro son otra opción rejuvenecedora, ofreciendo un toque juvenil al resaltar los ojos y suavizar los rasgos faciales. Técnicas de color como balayage u ombré pueden realzar aún más estos cortes, añadiendo dimensión y luminosidad. Ya sea optando por clásicos atemporales como las capas o abrazando las tendencias contemporáneas, la clave es adaptar el corte de pelo a las preferencias individuales y la forma del rostro, creando un equilibrio armónico que revitalice la apariencia general.

1. Largo con capas invertidas

Una manera de darle un giro divertido a las capas texturizadas, es peinarlas hacia afuera. Funciona bien para el pelo delgado a la altura de la espalda y hace que resalten las mechas.

2. Cabello ‘emplumado’

El feathered hair estuvo de moda en los setenta, pero ahora lo retomamos para darle un aire moderno: cepíllalo peinado hacia atrás y tendrás una textura sofisticada y effortless.

3. Corte en U

Es una forma de hacer el corte de las puntas en curva invertida que resalta la melena cuando la peinas hacia atrás.

4. Mechas frontales

Si no te quieres hacer un flequillo, inicia con las mechas frontales y deja tu cabello en un corte con capas; las capas frontales extra cortas alivianan las facciones del rostro y te rejuvenecen.

5. Corte mariposa

Que el corte mariposa enmarca el rostro de forma más notable, puesto que no es un fleco como tal, sino una especie de cortina con mechones frontales para darle más estilismo.

6. Pelo largo sin capas

Si tu cabello lo permite, déjalo crecer sin capas. Ya que estará largo tendrá una caída libre y puedes usar productos que eviten que genere frizz o demasiado volumen.

7. Largo shaggy

El cabello shaggy no solo aplica para el pelo corto; si lo llevas en pelo largo, asegúrate de jugar con el largo de las capas y deja las de hasta abajo como las de mayor longitud.

8. Ondulado con raya en medio

Y quienes busquen un corte tradicional que no tiene falla, es el pelo ondulado peinado con raya en medio. Resalta tanto el rostro como los reflejos del cabello y lo puedes llevar extra largo o midi.