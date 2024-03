8 formas de llevar el fleco cortina para rejuvenecer el rostro y lucir chic en 2024

Donde el corte de pelo post-ruptura amorosa fue una vez un movimiento de belleza simbólico con nuevos comienzos, lo que vemos reinar es en realidad la transformación del flequillo. Las búsquedas han revelado que el courtain fringe o fleco cortina es el peinado con el mayor aumento de búsqueda desde 2020, lo que sugiere que se perfila como el estilo de la temporada primavera/verano 2024. En otra vida, el flequillo cortina era sinónimo de boybands de los noventa, pero, afortunadamente, la nueva forma de llevar el look es más Brigitte Bardot que un rompecorazones adolescente.

¿Cuál es el fleco de cortina?

Un corte definido por mechones más largos y afilados que caen de manera favorecedora alrededor de la cara (en lugar de en los ojos). “La tendencia por los flecos nunca desaparece. Y constantemente vemos diferentes versiones que se ponen de moda, ya sean tendencias nuevas o looks reinventado”, dice el estilista de celebridades Nicky Clarke. “Los flequillos laterales han sido populares últimamente. Pero nosotros, ahora, estamos comenzando a ver una versión más contundente con el flequillo cortina, agregando un nuevo giro. Los flequillos cortina son increíblemente versátiles”.

“Funcionan en cualquier longitud de cabello y permiten que la usuaria realmente se adueñe de su apariencia; combinando bien con looks rockeros atrevidos o estilos más cortos, relajados. Peinar el resto del cabello con ondas suaves y playeras que no están demasiado hechas permite que el flequillo se vea fuerte y sea el punto focal del look”, dice.

Cómo llevar un fleco de cortina 2024

También hay un factor práctico detrás del aumento de estos mechones que rozan los pómulos. El flequillo cortina crece con gracia, en lugar de meterse en tus ojos hasta que te ves obligada a recurrir a las tijeras de cocina y un tutorial de YouTube. Manténlo al día con accesorios... o no. Un resultado effortless siempre se verá genial. A continuación, encuentra toda la inspiración que necesitas para abrazar este estilo.

Por Redacción Harper’s Bazaar y Regina Barberena