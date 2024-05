3 labiales vistos en la Met Gala que se usarán en primavera/verano

No cabe duda de que los looks de la Met Gala 2024 siempre han sido la parte llamativa del evento, pero con tan estrafalarios conjuntos sabemos que viene un gran maquillaje. Y por eso dimos con tres colores de labios que permanecen como tendencia para primavera/verano —y sí, estos tonos pertenecen a algunos de los 10 colores de labial aprobados por Carolina Herrera para ser una mujer con clase.

Los mejores colores de labios según la Met Gala 2024

1. Rojo carmín

Gigi Hadid una de las It Girls más conocidas por su estilo elegante y único, se mostró con un vestido con flores amarillas y un look clásico digno de una princesa de cuento de hadas (o del libro que se inspiró la Met, The Garden of Time). Con un discreto maquillaje de ojos y unos labios rojos destacando, no hay duda de que el tono carmín predomina en la temporada, como el Devotion Liquid Mousse Lipstick de Dolce & Gabbana.

getty images

2. Púrpura

¿Quieres algo atrevido y notorio? El color púrpura fue una sorpresa para la Met Gala gracias al beauty look de Amanda Seyfried, usando un Lancome de morado vibrante para combinar con el cabello y el tocado color metálico —pero que tú puedes llevar con tonos neutros para cualquier salida nocturna. Ah, y este mismo tono lo vimos en el primer look de Zendaya.

getty images

3. Champagne

Los labios champagne se coronaron como los preferidos de la velada, no sólo porque combinan con absolutamente todo, sino que son sofisticados y aptos para cualquier evento que tengas tanto de noche como de día. Además los puedes llevar en mate o glossy.