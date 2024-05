Met Gala 2024: los mejores looks (y los más aburridos, let’s be real)

Sin duda alguna, la alfombra blanca de la MET Gala 2024 nos ha dado algunos de los mejores looks que veremos en todo el año —y los que no devoraron demasiado. El dress code es The Garden of Time (El Jardín del Tiempo), inspirado en la novela homónima de J.G. Ballard, misma que aportaría muchas referencias de la naturaleza. Y el tema es Sleeping Beauties: Reawakening Fashion, que serán 250 diseños que abarcan cuatro siglos de la colección permanente del museo, incluyendo obras de Christian Dior, Yves Saint Laurent y más. Esto es lo que celebridades como Kendall Jenner, Elsa Pataky y Chris Hemsworth, Jennifer Lopez, Bad Bunny y Anitta usaron en una de las noches más importantes para el mundo de la moda.

Momentos y looks de la Met Gala 2024

Lee aquí sobre el libro que inspiró a la Met Gala 2024. Artículo en desarrollo...