Se va Virginie Viard de Chanel, la sucesora de Karl Lagerfeld que fue creativa de la maison por cinco años

El universo de la moda se ha quedado sorprendido tras saber que Virginie Viard deja su cargo como directora creativa de Chanel. En total estuvo 30 años con la maison (iniciando como intern) y fueron cinco como directora creativa, pero este miércoles 5 de junio la casa de modas ha hecho oficial la noticia de su salida —dejando en claro que anunciarán al nuevo creativo en los próximos días. ¿Quién fue Virginie Viard y su trayectoria en la moda y con Chanel?

¿Cómo empezó Virginie Viard en Chanel?

Viard comenzó en Chanel como pasante para el bordado de alta costura en 1987, según The Telegraph, sólo cuatro años después de que Lagerfeld se convirtiera en director creativo de la emblemática marca francesa. De acuerdo a la misma fuente, fue el chambelán del príncipe Rainiero de Mónaco quien la recomendó para el trabajo.

Trabajó con Karl Lagerfeld por 30 años

Después de trabajar juntos en Chanel, Viard se unió a Lagerfeld en Chloé en 1992 y trabajó allí durante cinco años antes de regresar a Chanel como coordinadora de alta costura, dijo Viard a la revista francesa Crash. Más tarde en el año 2000 comenzó a trabajar en la confección.

En 2017, Viard declaró en una entrevista a The Telegraph: “Hago que las colecciones cobren vida con los talleres y las casas de Métiers d’Art, basadas en los bocetos de Karl”. “Coordino los equipos, me comunico con los proveedores y elijo los tejidos. Luego, por supuesto, Hago arreglos con Karl. Tan pronto como recibo sus bocetos, el proceso comienza. Trato de complacerlo, pero también me gusta sorprenderlo”, añadió.

Además, Viard comentó en la misma entrevista que la comunicación entre ella y Karl Lagerfeld ocurría “todo el tiempo” y se veían todos los días. Su complicidad era tanta que incluso en algunos momentos le enviaba sus bocetos a través de teléfono.

En la serie documental de Chanel 7 Days Out, Karl Lagerfeld describía a la diseñadora de la siguiente manera: “Virginie es la persona más importante, no solo para mí sino también para el taller, para todo. Ella es mi brazo derecho e incluso si no veo, ella y yo estamos al teléfono todo el tiempo”.

Fraternidad Chanel

Viard reveló a una importante revista que Lagerfeld le enviaba un mensaje de texto con la voz de su amado gato Choupette, y que a veces acompañaba los mensajes con una foto de su mascota. "Él los firma, Tu Choupette”, dijo ella. “Puede que no le guste que esté diciendo esto”.

Ya sea que le importara o no la revelación de sus juguetones hábitos de mensajes de texto, la amistad de Lagerfeld y Viard era innegable. “Nuestra relación es esencial, duplicada por una amistad y afecto muy reales”, declaró en algún momento la diseñadora.

Viard recibió la reverencia del reciente desfile de Alta Costura de Chanel

En 2019, Lagerfeld estuvo ausente en la Semana de la Alta Costura de Chanel en París porque de acuerdo a un comunicado de la firma francesa “se sentía cansado” en ese momento”. Por lo que Viard hizo la última reverencia en su lugar, acompañada por la modelo italiana Vittoria Ceretti, quien se puso el look final: un traje de baño de novia, el haz bajo la manga de la Maison.

Asimismo, se unió a Lagerfeld para los lazos finales en el show de Chanel Metiers D’Art 2018/2019 en Nueva York en diciembre pasado y en el show de Primavera/Verano 2019 de París en octubre.

Chanel Haute Couture F/W 22-23 getty images

Su experiencia en diseño de vestuario

Viard proviene de una familia amante de la moda, en la que sus abuelos eran fabricantes de seda. “También me atraía la industria, pero sobre todo quería hacer disfraces de teatro”, declaró a Crash en una entrevista.

Añadió: “comencé en la producción de vestuario como asistente de Dominique Borg, quien en particular produjo trajes para Camille Claudel; luego fui diseñadora de vestuario para películas y obras de teatro, hasta que conocí a Karl, quien me sugirió que trabajara en Chanel y luego en Chloé".

Aunque Viard finalmente trabajó en la moda, ella tuvo momentos impresionantes en el ámbito cinematográfico, trabajando con la actriz francesa Isabelle Adjani y los directores Bruno Nuytten. También diseñó el vestuario de Three Colors: Blue (1993), protagonizada por Juliette Binoche, y Three Colors: White (1994), ambas dirigidas por el director polaco Krzysztof Kieslowski.