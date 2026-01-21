Suscríbete
Pharrell Williams y el nuevo lenguaje de la moda masculina en 2026

Sin fórmulas ni excesos, esta propuesta apunta a una masculinidad que encuentra fuerza en la sutileza

Enero 21, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Kenzo Takada Dinner - Menswear Fall/Winter 2026-2027

Aurore Marechal/Getty Images

Hablar del rumbo de la moda masculina en 2026 implica, inevitablemente, detenerse en la mirada de Pharrell Williams al frente del universo masculino de Louis Vuitton. Su propuesta no busca imponer un uniforme ni provocar desde el exceso. Lo que plantea es algo más complejo y, por eso mismo, más interesante, se trata de un guardarropa que entiende el lujo como experiencia cotidiana, no como un exceso, ni una extravagancia.

El primer mensaje se lee en el color. La paleta abandona la estridencia para instalarse en una gama precisa y reflexiva. Tonos tierra, beiges, marrones profundos, grises minerales y negros suavizados construyen una base sobria que no resulta rígida. Estos colores no funcionan como fondo neutro, sino como protagonistas silenciosos que permiten que la prenda se sostenga en el tiempo. Cuando aparecen acentos más luminosos, lo hacen de forma medida, casi intuitiva, como gestos que rompen la monotonía sin buscar protagonismo.

En cuanto a los cortes, la colección propone una masculinidad que se mueve con libertad. Las siluetas se relajan sin perder estructura: pantalones amplios pero controlados, abrigos largos que acompañan el cuerpo en lugar de dominarlo, chaquetas que redefinen la sastrería desde la comodidad. No hay rigidez ni nostalgia por la figura ceñida; el énfasis está en el equilibrio entre presencia y funcionalidad. El traje deja de ser una armadura y se convierte en una herramienta flexible, pensada para habitar distintos contextos.

Las texturas juegan un papel clave en esta narrativa. Tejidos técnicos dialogan con materiales nobles, creando una tensión interesante entre lo práctico y lo refinado. Lanerías suaves, superficies mate, acabados acolchados y textiles con cuerpo construyen una experiencia táctil que se percibe incluso a distancia. La moda masculina, bajo esta óptica, deja de ser solo visual: se siente, se mueve, responde al entorno.

Uno de los gestos más reveladores de la propuesta está en los accesorios. Las gorras aparecen como una extensión natural del look, lejos de cualquier lectura deportiva literal. Se integran a conjuntos formales y abrigos estructurados, aportando una informalidad controlada que redefine el concepto de elegancia. No se trata de contraste forzado, sino de convivencia: la gorra como parte del lenguaje contemporáneo del lujo masculino.

Los guantes, por su parte, recuperan un lugar protagónico. Elegantes, bien construidos y pensados como complemento estilístico más que como necesidad funcional, aportan una dimensión casi ceremonial al conjunto. Funcionan como un recordatorio de que el detalle sigue siendo fundamental, incluso —o especialmente— en una estética que privilegia la naturalidad.

La visión de Pharrell Williams para 2026 no se apoya en grandes declaraciones ni en giros abruptos. Su fuerza está en la coherencia. Colores que calman, cortes que liberan y texturas que elevan lo cotidiano construyen un mensaje claro, y es que la moda masculina avanza hacia una sofisticación menos ruidosa, más personal y profundamente conectada con la forma en que los hombres viven hoy. No es un cambio estridente, pero sí uno que deja huella.

