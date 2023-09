Naomi, Cindy, Christy y Linda Evangelista se reunieron en pasarela después de 20 años

Las supermodelos —Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista y Christy Turlington— se juntaron por primera vez en más de 20 años caminando en la pasarela en el Theatre Royal Drury Lanepara para celebrar la portada de Vogue de septiembre, en el marco del Vogue World: London 2023.

Las supermodelos salen en pasarela después de 20 años

En la década de 1990, surgió un cuarteto de modelos que cambiaría para siempre el panorama de la moda. Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista y Cindy Crawford se hicieron conocidas como las “Cuatro Grandes” o “Las Supermodelos”. Cada una de estas modelos tenía la capacidad de transitar sin esfuerzo entre la alta moda, la publicidad comercial y el trabajo en pasarelas; se convirtieron en los rostros de numerosas campañas icónicas, desde marcas de lujo de alta gama hasta productos de mercado masivo.

getty

Además, fueron creadoras de tendencias tanto dentro como fuera de las pasarelas. Sus looks y estilos distintivos, desde la elegancia regia de Naomi Campbell hasta la adaptabilidad camaleónica de Linda Evangelista, no solo influyeron en la industria de la moda, sino también en la cultura popular. No eran solo modelos; eran marcas. Capturaban la atención con su confianza, carisma y franqueza. Este magnetismo extendió su influencia más allá del mundo de la moda, convirtiéndolas en nombres conocidos.

Esta icónica gang se reúne además para una nueva serie documental de Apple TV+. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, y Christy Turlington son estrellas de ‘The Supermodels’ (‘Supermodelos’), donde habrá acceso sin precedentes a las modelos y el detrás de cámara, más allá de la pasarela, revelando cómo dominaron el mundo del modelaje de élite mientras formaban un vínculo que por sí solo cambió la dinámica de poder de toda una industria.